عطل يضرب واتساب.. تعطل حسابات الآلاف

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أفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية "داون ديتكتور" بتعطل حسابات الآلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، الأربعاء، حتى مع استئناف تطبيق المراسلة على الهواتف الذكية الخدمة لدى البعض.

وأضاف "داون ديتكتور"، الذي يتتبع الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بما في ذلك بلاغات المستخدمين عبر منصته، أن نحو 3200 شخص واجهوا أيضاً مشكلات مع إنستغرام في الولايات المتحدة، وفق رويترز.

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واتساب يعلق

كما أظهرت بيانات داون ديتكتور أيضاً أن الانقطاع طال في ذروته أكثر من 24 ألف مستخدم لتطبيق واتساب في الولايات المتحدة، بينما أبلغ مستخدمو إنستغرام عن أكثر من 5 آلاف انقطاع.

بدوره، قال واتساب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بنسبة 100% للجميع في أسرع وقت ممكن".

انقطاع الشهر الفائت

يذكر أن الخدمة انقطعت الشهر الماضي عن مئات الآلاف من مستخدمي تطبيقي فيسبوك وإنستغرام التابعين لميتا بلاتفورمز على مستوى العالم لأكثر من ساعتين بسبب مشكلة فنية.

ولدى ميتا بلاتفورمز نحو 3.19 مليار مستخدم نشط يومياً عبر مجموعة تطبيقاتها التي تتضمن أيضاً تطبيق ثريدز.