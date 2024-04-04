"ريبل" تعتزم إطلاق عملة مشفرة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي

دقيقتان للقراءة

قالت شركة بلوكتشين ريبل إنها ستطلق عملة مشفرة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي، مما يمثل دخولًا إلى سوق العملات المستقرة، والتي تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.

ستضع هذه الخطوة شركة Ripple في مواجهة عمالقة العملات المشفرة المستقرة "Tether"، التي تقف وراء أكبر عملة مستقرة وهي "USDT"، و"Circle"، مصدر "USDC".

من غسل الأموال إلى ذهب رقمي.. كيف حولت "بلاك روك" نظرتها لـ بيتكوين؟

وستطلق شركة Ripple لأول مرة عملتها المستقرة في الولايات المتحدة، لكنها لم تستبعد تقديم عملات مستقرة إقليمية إضافية في الأسواق غير الأميركية مثل أوروبا وآسيا.

وسيتم دائمًا دعم العملة المستقرة بنسبة 1 إلى 1 بمبلغ معادل من الأصول – الودائع بالدولار الأميركي والسندات الحكومية الأميركية وما يعادلها من النقد – التي تحتفظ بها الشركة في الاحتياطي، وفقًا لشركة ريبل.

وقالت شركة العملات المشفرة إن احتياطياتها سيتم احتسابها في تقارير شهرية ستكون متاحة للجمهور. ولم تذكر اسم شركة المحاسبة الخارجية التي ستقوم بالتدقيق.

وفي الوقت نفسه، أطلقت عملة مستقرة خاصة بها بالدولار الأميركي تسمى PayPal USD، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي وما يعادله بالدولار وتصدرها شركة العملات المشفرة Paxos.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينجهاوس، قال إن المنافسة لا تردعه. وأضاف لشبكة CNBC في مقابلة هذا الأسبوع، اطلعت عليها "العربية Business": "ستبدو هذه السوق مختلفة [في المستقبل]، بالتأكيد على أساس الحجم".

لماذا تطلق "ريبل" عملة مستقرة؟

وقال غارلينجهاوس إن الشركة قررت طرح عملة مستقرة في السوق العام الماضي ردًا على "فك الارتباط" بين توكنات USDT التابعة لشركة Tether وUSDC التابعة لشركة Circle.

فقدت USDT مؤقتًا ربطها بالدولار الواحد في عام 2022 وسط عدم استقرار السوق الناتج عن انهيار terraUSD، وهي ما يسمى بالعملة المستقرة الخوارزمية الشهيرة.

انخفض USDC أيضًا مؤقتًا إلى أقل من دولار واحد في عام 2023 بعد الكشف عن تعرضه للمقرض المنهار الذي يركز على التكنولوجيا Silicon Valley Bank.

يشكك بعض النقاد في مصدر احتياطيات "تيثر"، ولديهم شكوك حول ما إذا كانت الشركة تتمتع برأس مال كافٍ للنجاة.

من جانبها، تقول "Tether" إن رمزها المميز مدعوم بالكامل باحتياطيات عالية الجودة وكان دائمًا قادرًا على تلبية عمليات السحب، حتى في أوقات الشدة.

وقال جارلينجهاوس إن "ريبل" هي مؤسسة منظمة ولها تراخيص في نيويورك وأيرلندا وسنغافورة، من بين دول أخرى.