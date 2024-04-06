اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
غوغل تطرح أداة جديدة للذكاء الاصطناعي.. هل تنافس تشات جي بي تي؟
تعبيرية
غوغل

غوغل تتيح ميزة الكشف عن الأرقام المجهولة في تطبيق الهاتف

الميزة ظهرت أولًا لمستخدمي التطبيق في اليابان، وستتاح على نطاق عالمي بغضون أسابيع

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تعمل شركة غوغل على إضافة ميزة جديدة في تطبيق الهاتف الخاص بها تتيح للمستخدمين الكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة.

وتُطلق الشركة على تلك الميزة اسم البحث Lookup، وقد رُصدت حديثًا لدى بعض مستخدمي التطبيق.

وتعمل تلك الميزة بآلية بسيطة، فعند الضغط على أي رقم مجهول غير مسجل في جهات الاتصال في سجل المكالمات يظهر خيار "البحث Lookup"، وعند الضغط عليه، تجري عملية بحث عبر الإنترنت باستخدام الرقم المجهول عبر تطبيق غوغل ومحرك بحثها.

وقد يتوصل المستخدمون إلى معرفة هوية صاحب الرقم المجهول إذا كان منشورًا على الإنترنت، وهي تختصر العملية اليدوية التي يجريها المستخدمون بنسخ الرقم ثم لصقه في شريط البحث في غوغل.

ميتا تواصل حربها ضد المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.. إجراء جديد قريبا تكنولوجيا ميتا تواصل حربها ضد المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.. إجراء جديد قريبا

وتبدو تلك الطريقة بسيطة للغاية وأقل فاعلية إذا ما قورنت بالآلية المستخدمة في التطبيقات المخصصة للكشف عن هوية المتصلين، مثل تطبيق تروكولر الشهير، الذي يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة لأسماء الأشخاص وأرقام هواتفهم على نحو دقيق إلى حد بعيد.

ولا تبدو الميزة الجديدة في تطبيق هاتف غوغل منافسة لتطبيقات الكشف عن هوية المتصلين بشكلها التقليدي.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة ظهرت أولًا لمستخدمي التطبيق في اليابان، ومن المقرر أن تتيحها الشركة على نطاق عالمي في غضون أسابيع قليلة على نحو تدريجي.

ويُعد تطبيق هاتف غوغل تطبيق الاتصال الافتراضي لإدارة المكالمات في هواتف بكسل ومعظم الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
60 ألف لبناني على الحدود مع إسرائيل يصرخون من تدمير حياتهم بسبب الحرب 60 ألف لبناني على الحدود مع إسرائيل يصرخون من تدمير حياتهم بسبب الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط