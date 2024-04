غوغل تطلق الشبكة المحدثة Find My Device

دقيقتان للقراءة

أعلنت غوغل إطلاق شبكة Find My Device المحدثة في الولايات المتحدة وكندا. وتستطيع شبكة الحشد الجماعي Find My Device أن تساعد المستخدمين في العثور على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد والأشياء اليومية الموجودة في غير مكانها.

وتضم شبكة Find My Device أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام أندرويد، وتعمل مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 9 والإصدارات الأحدث، وهي تشبه شبكة Find My من آبل.

وباستخدام شبكة Find My Device، سيتمكن المستخدمون من تحديد موقع هواتفهم وأجهزتهم اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد من خلال الاتصال بهم أو عرض موقعهم عبر الخريطة حتى عند عدم اتصال تلك الأجهزة بالإنترنت.

وتطلبت خدمة Find My Device السابقة من غوغل امتلاك الهواتف المفقودة اتصالًا بالإنترنت من أجل تحديد الموقع.

وتسمح الشبكة المحدثة أيضًا لمستخدمي Pixel 8 و Pixel 8 Pro بالعثور على أجهزتهم حتى في حال إيقاف تشغيلها أو في حال نفاد البطارية.

وبدءًا من شهر مايو، سيتمكن مستخدمو أندرويد من تحديد موقع العناصر اليومية، مثل مفاتيحهم أو محفظتهم، إذ تدمج غوغل علامات تعقب البلوتوث من Chipolo و Pebblebee في تطبيق Find My Device.

وتقول غوغل إن Chipolo و Pebblebee تصنعان علامات تعقب بلوتوث مخصصة لشبكة Find My Device وستكون متوافقة مع تنبيهات التعقب غير المعروفة عبر أندرويد و iOS للمساعدة في حماية المستخدمين من التتبع غير المرغوب فيه.

ويمكن للمستخدمين أن يتوقعوا رؤية العلامات المتوافقة من موتورولا و Jio و Eufy في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه شركتا غوغل وأبل في العام الماضي أنهما ستعملان معًا لقيادة مبادرة على مستوى الصناعة لتنبيه المستخدمين في حال التتبع غير المرغوب فيه من أجهزة تعقب البلوتوث.

وتتكامل شبكة Find My Device الجديدة أيضًا مع أدوات Nest المنزلية الذكية، وتظهر مدى قرب الجهاز المفقود من أجهزة Nest المنزلية.

وقالت غوغل: "تعد شبكة Find My Device المحدثة آمنة افتراضيًا وخاصة بحسب التصميم. تساعد وسائل الحماية المتعددة الطبقات المضمنة في شبكة Find My Device في الحفاظ على سلامتك وخصوصية معلوماتك الشخصية، مع إبقائك متحكمًا في الأجهزة المتصلة بشبكة Find My Device".

وأضافت: "يتضمن ذلك التشفير من طرف إلى طرف لبيانات الموقع بالإضافة إلى التقارير المجمعة لموقع الجهاز، وهي ميزة أمان توفر حماية إضافية تجاه التتبع غير المرغوب فيه للمنزل أو الموقع".

وأوضحت غوغل أن شبكة Find My Device ستعمل قريبًا مع سماعات الرأس من سوني و JBL وغيرها.