علم فلسطين على القدس أحرجها.. آبل تبرر ومذيعة تستشيط غضباً

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لم تعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت شهرها السادس، تقتصر على الميدان الجبهات، بل توسعت إلى جبهات أخرى بدءاً من الجامعات إلى شركات الطعام الكبرى والملابس والأزياء، وصولاً إلى شركات التكنولوجيا.

وفي جديد هذا الاستقطاب اليوم، شكوى تقدم بها عدد من مستخدمي هواتف آيفون من آبل انزعجوا من بروز رمزٍ تعبيري يمثل العلم الفلسطيني عند كتابة كلمة "القدس" في تطبيق الشركة للرسائل النصية.

خطأ برمجي

ما دفع أبل على الفور إلى وقف الاقتراح التلقائي لدى بعض مستخدمي آيفون.

وأعادت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمر إلى خطأ برمجي بعد اتهامها بالتحيز ضد اسرائيل وسط الحرب المستمرة في غزة.

UPDATE:



“Apple told iMore that the company is aware of a predictive emoji bug in the iPhone's keyboard. The company says this is not intentional, and that the issue will be fixed.”



In my opinion a multinational company like Apple would not want to admit publicly that this was… https://t.co/NCb5nzF0vQ — Rachel Riley MBE 💙 (@RachelRileyRR) April 11, 2024

كما أوضحت أن الرمز التعبيري المقترح في لوحة مفاتيح آيفون عند كتابة رسالة ليس مقصودا، مشيرة إلى أنه سيتم إصلاحه في التحديث التالي لنظام تشغيل الهاتف "آي أو اس".، وفق ما نقلت فرانس برس.

أتت تلك البلبلة بعدما شكت المذيعة التلفزيونية البريطانية راشيل رايلي من هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءلت عن السبب وراء ذلك، ملمحة إلى تورط بعض الموظفين ربما عن قصد، حسب ما كتبت على حسابعا في منصة إكس أمس الخميس.

وكتبت رايلي مغردة "عندما أكتب عاصمة إسرائيل، القدس، يُعرض عليّ رمز تعبيري للعلم الفلسطيني"، مطالبة آبل بتوضيح. وأشارت إلى أنه لم يتم اقتراح أي رموز تعبيرية لأعلام دول عند كتابة أسماء عواصم أخرى في رسائل آيفون.

"معاداة للسامية"

كما اعتبرت في منشورها "أن إظهار المعايير المزدوجة في ما يتعلق بإسرائيل هو شكل من أشكال معاداة السامية، وهو في حد ذاته شكل من أشكال العنصرية ضد الشعب اليهودي"، وفق تعبيرها

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، إثر تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تجدد جدد الجدل بشكل صارخ على مواقع التواصل وفي أروقة كافة الجامعات العالمية العريقة حول أحقية إسرائيل أو الفلسطينيين بالمطالبة بالقدس عاصمة لهم.

ولطاما وجه ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية اتهامات لكبرى شركات التكنولوجيا العملاقة، وعلى رأسها غوغل بالتحيز إلى إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية.

يذكر أن الاتفاقات العديدة التي عقدت على مدى سنوات بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والجانب الإسرائيلي كانت أفضت إلى مبدأ أو حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي.

ويقضي هذا المبدأ بأن تكون حدود الدولة الفلسطينية مماثلة للحدود التي كانت قائمة قبل ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية بعد حرب عام 1967.

كما يشمل رؤية لمستقبل مدينة القدس وهي القضية الأكثر تعقيداً وحساسية للجانبين، إذ ترفض إسرائيل تقاسم تلك المدينة الرمزية مع الفلسطينيين، الذين يعتبرونها جزءا من دولتهم الموعودة والمحتلة من قبل إسرائيل.