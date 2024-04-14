اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Facebook-Messenger-780x470
فيسبوك ماسنجر

فيسبوك ماسنجر تتيح إرسال الصور بجودة عالية

زادت شركة ميتا أيضًا الحد الأقصى لحجم الملفات المرسلة إلى 100 ميغابايت، مثل الملفات بصيغة PDF أو باوربوينت أو الملفات المضغوطة وغيرها.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة ميتا إتاحة إمكانية إرسال الصور بجودة عالية في منصة المراسلة الفورية التابعة لها فيسبوك ماسنجر.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من المزايا الجديدة بالضغط على خيار HD الذي يظهر عند اختيار الصور قبل إرسالها.

وكانت شركة ميتا قد أضافت بالفعل خيارًا مماثلًا في منصة المراسلة الفورية الأخرى المملوكة لها واتساب منذ عدة أشهر.

وتتيح منصة فيسبوك ماسنجر إنشاء ألبومات مشتركة مع الأصدقاء والعائلة، وإضافة الصور ومقاطع الفيديو إليها.

ويمكن إنشاء تلك الألبومات في محادثة جماعية عبر تحديد عدة صور، ثم الضغط على "إنشاء ألبوم" أو الضغط لفترة طويلة على الصورة في الدردشة واختيار "إنشاء ألبوم"، وتوجد خيارات أخرى لإضافة صور ومقاطع فيديو إلى ألبوم موجود أو إعادة تسمية الألبومات عند الحاجة إلى ذلك.

ويمكن لكافة الأعضاء في الدردشات الجماعية عرض كافة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبومات المشتركة وكذلك تعديلها بالحذف أو الإضافة، وستكون الألبومات موجودة في قسم الوسائط عند الضغط على اسم الدردشة الجماعية.

وأضافت ميتا خيار إضافة الأصدقاء عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر من خلال رموز الاستجابة السريعة QR، إما عبر مسحه أو مشاركته من خلال رابط مخصص.

بعد الهجوم الإيراني.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لبحث تفجّر الأوضاع بالشرق الأوسط العرب والعالم الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لبحث تفجّر الأوضاع بالشرق الأوسط

وزادت ميتا أيضًا الحد الأقصى لحجم الملفات المرسلة إلى 100 ميغابايت، مثل الملفات بصيغة PDF أو باوربوينت أو الملفات المضغوطة وغيرها.

ومن المنتظر أن تتوفر تلك المزايا لكافة المستخدمين على نحو تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الداخلية العراقية تنفي إلقاء القبض على قاتل البلوجر المثيرة للجدل "أم فهد" الداخلية العراقية تنفي إلقاء القبض على قاتل البلوجر المثيرة للجدل "أم فهد"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط