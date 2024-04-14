فيسبوك ماسنجر تتيح إرسال الصور بجودة عالية
زادت شركة ميتا أيضًا الحد الأقصى لحجم الملفات المرسلة إلى 100 ميغابايت، مثل الملفات بصيغة PDF أو باوربوينت أو الملفات المضغوطة وغيرها.
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أعلنت شركة ميتا إتاحة إمكانية إرسال الصور بجودة عالية في منصة المراسلة الفورية التابعة لها فيسبوك ماسنجر.
ويمكن للمستخدمين الاستفادة من المزايا الجديدة بالضغط على خيار HD الذي يظهر عند اختيار الصور قبل إرسالها.
وكانت شركة ميتا قد أضافت بالفعل خيارًا مماثلًا في منصة المراسلة الفورية الأخرى المملوكة لها واتساب منذ عدة أشهر.
وتتيح منصة فيسبوك ماسنجر إنشاء ألبومات مشتركة مع الأصدقاء والعائلة، وإضافة الصور ومقاطع الفيديو إليها.
ويمكن إنشاء تلك الألبومات في محادثة جماعية عبر تحديد عدة صور، ثم الضغط على "إنشاء ألبوم" أو الضغط لفترة طويلة على الصورة في الدردشة واختيار "إنشاء ألبوم"، وتوجد خيارات أخرى لإضافة صور ومقاطع فيديو إلى ألبوم موجود أو إعادة تسمية الألبومات عند الحاجة إلى ذلك.
ويمكن لكافة الأعضاء في الدردشات الجماعية عرض كافة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبومات المشتركة وكذلك تعديلها بالحذف أو الإضافة، وستكون الألبومات موجودة في قسم الوسائط عند الضغط على اسم الدردشة الجماعية.
وأضافت ميتا خيار إضافة الأصدقاء عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر من خلال رموز الاستجابة السريعة QR، إما عبر مسحه أو مشاركته من خلال رابط مخصص.
وزادت ميتا أيضًا الحد الأقصى لحجم الملفات المرسلة إلى 100 ميغابايت، مثل الملفات بصيغة PDF أو باوربوينت أو الملفات المضغوطة وغيرها.
ومن المنتظر أن تتوفر تلك المزايا لكافة المستخدمين على نحو تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.
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