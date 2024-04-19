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شركة ميتا

ميتا تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي المحسّن Meta AI في منصاتها

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
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بدأت شركة ميتا إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI بقدرات محسّنة في المنصات التابعة لها، بفضل نموذج اللغة الكبير الجديد Llama 3.

وسيكون المساعد الذكي متاحًا في المنصات الاجتماعية التي تمتلكها شركة ميتا، مثل واتساب وإنستغرام وفيسبوك وماسنجر.

مساعد الذكاء الاصطناعي لشركة ميتا
مساعد الذكاء الاصطناعي لشركة ميتا

ويستطيع Meta AI الإجابة عن الأسئلة وتوليد الصور والرسوم المتحركة بالإضافة إلى عرض توصيات بشأن المطاعم أو المساعدة في التخطيط لقضاء الإجازة أو عرض نتائج البحث من غوغل وبينج، ويمكن للمستخدمين تجربته على نحو مجاني.

وسيتوفر مساعد ميتا الذكي أيضًا على موقع الويب "Meta.ai" حتى يتمكن المستخدمون من الاستفادة منه في مهام أخرى مثل حل مشكلة رياضية أو كتابة بريد إلكتروني احترافي، مع إمكانية حفظ المحادثات للرجوع إليها لاحقًا.

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وأضافت ميتا ميزة توليد الصور عبر مساعد Meta AI في تطبيق المحادثة الفورية واتساب، وستكون متاحة في الإصدار التجريبي من واتساب وموقع Meta.ai، وسيرى المستخدمون الصور المولدة تظهر في أثناء الكتابة، كما سيعرض المساعد اقتراحات لتغيير الصور أو تحسينها، ويمكن أيضًا تحويلها إلى صور متحركة بصيغة GIF.

ويتوفر مساعد الذكاء الاصطناعي من ميتا حاليًا في تطبيق واتساب باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، وأعلنت ميتا طرحه أيضًا باللغة الإنجليزية في المزيد من الدول، ومنها أستراليا وكندا وغانا وجامايكا ومالاوي ونيوزيلاندا ونيجيريا وباكستان وسنغافورة وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، وتخطط لتوفيره في المزيد من البلدان لاحقًا.

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