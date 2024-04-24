تيك توك يتعهد بالطعن أمام القضاء في قانون أميركي يهدد بحظره
شو زي تشيو: اطمئنوا لن نذهب إلى أي مكان سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم.. الحقائق والدستور في صفنا
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تعهد الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك، الأربعاء بالطعن أمام القضاء في القانون الأميركي الجديد الذي يلزم التطبيق بقطع علاقاته مع شركته الأم الصينية "بايتدانس"، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وقال شو زي تشيو في رسالة مصورة "اطمئنوا، لن نذهب إلى أي مكان"، مضيفاً "سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا".
جاء ذلك بعدما وقّع الرئيس جو بايدن النص الأربعاء.
وأضاف الرئيس التنفيذي للتطبيق "لا تخطئوا، هذا حظر. حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى صوتكم".
وتابع "قد يقول السياسيون خلاف ذلك، لكن لا تدعوا الأمر يختلط عليكم، فالعديد من الذين رعوا مشروع القانون يعترفون بأن حظر تيك توك هو الهدف النهائي".
ووصف تشيو هذه الخطوة بأنها "مثيرة للسخرية" بالنظر إلى أن "حرية التعبير على تيك توك تجسّد القيم الأميركية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية".
وتم تضمين إجراء الحظر في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأميركية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.
وبموجب النص، سيتعين على "بايتدانس" بيع التطبيق أو إزالته من متاجر تطبيقات أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.
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