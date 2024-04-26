سر قوة لن تتخلى عنه أبداً.. ماذا سيحدث لتيك توك في أميركا؟

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مازالت قضية تيك توك في أميركا تثير الجدل خصوصاً في الأوساط القانونية، لاسيما بعد تأكيد شركة بايت دانس المالكة لتيك توك أنها تفضل إغلاق تطبيقها على بيعه إذا استنفدت جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

ويبدو أن صلب المعركة هذه يكمن في سلاح تمتلكه بايت دانس، ولطالما سعت واشنطن إلى معرفة أسراره، ألا وهو طريقة عمل الخوارزميات التي تميز تيك توك عن غيره.

فقد أوضحت مصادر قريبة من الشركة الأم أن الخوارزميات التي يعتمد عليها تيك توك في عملياته تعد أساسية لعمليات بايت دانس الشاملة، ما يجعل بيع التطبيق مع تلك الخوارزميات أمرا مستبعدا إلى حد كبير.

كما كشفت أن تيك توك يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات بايت دانس والمستخدمين النشطين يوميا، لذلك تفضل الشركة إغلاق التطبيق في أميركا بأسوأ السيناريوهات بدلا من بيعه إلى أي مشتر أميركي، وفق ما نقلت رويترز.

لن تتأثر بالبيع حتى!

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الإغلاق سيكون له تأثير محدود على أعمال بايت دانس بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.

في حين أعلنت الشركة الصينية بوقت متأخر من أمس الخميس في بيان نُشر على منصة توتياو الإعلامية التابعة لها أنه لا خطة لديها لبيع تيك توك، وذلك ردا على تقرير لموقع (ذا إنفورميشن) أفاد بأن بايت دانس تستكشف سيناريوهات لبيع تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير في الولايات المتحدة بدون الخوارزميات التي توصي بالمقاطع للمستخدمين.

معركة قانونية

علماً أن شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك كان أكد يوم الأربعاء أن الشركة تتوقع الفوز في معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن والداعي إلىى حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

يشار إلى أن القانون يحدد موعدا نهائيا في 19 يناير كانون الثاني لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي ثلاثة أشهر إذا رأي أن بايت دانس تحرز تقدما.

ولا تفصح بايت دانس عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأي من وحداتها، رغم أن مصادر مطلعة أخرى أكدت أن الشركة تواصل جني معظم أموالها في الصين من تطبيقات أخرى.

وقال مصدر منفصل إن الولايات المتحدة مثلت نحو 25 بالمئة من إجمالي إيرادات تيك توك العام الماضي.

120 مليار دولار

بدورهم، أكد ستة مصرفيين استثماريين أنهمن الصعب تقييم قيمة تيك توك مقارنة بالمنافسين الآخرين مثل فيسبوك وسناب نظرا لأن البيانات المالية للتطبيق ليست متاحة على نطاق واسع ولا يسهل الوصول إليها.

وكانت إيرادات بايت دانس لعام 2023 ارتفعت إلى ما يقرب من 120 مليار دولار، من 80 مليار دولار في عام 2022، وفق ما كشف اثنان من المصادر الأربعة المطلعة.

بينما شكل مستخدمو تيك توك النشطون يوميا في الولايات المتحدة نحو خمسة بالمئة فقط من مستخدمي تطبيقات بايت دانس حول العالم!