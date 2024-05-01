توقف المنبهات من تلقاء نفسها.. مشكلة تضرب آيفون

1 دقيقة للقراءة

خلال الأسابيع الماضية، انتشرت العديد من التقارير والشكاوى من مستخدمي هواتف آيفون عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنتدى الدعم الفني لأبل بشأن مشكلة في نظام التشغيل تتسبب في توقف المنبهات من تلقاء نفسها دون إصدار صوت للتنبيه.

وتسببت تلك المشكلة في إثارة استياء أولئك المستخدمين، إذ يؤدي ذلك العطل إلى التأخر عند الاستيقاظ من النوم وتفويت مواعيد العمل وغيرها من المواعيد الهامة، خاصة مع اعتماد الكثيرين على أصوات المنبه، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

مادة اعلانية

من جهتها أكدت شركة أبل لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنها على علم بالمشكلة التي تسبب عدم تشغيل هواتف آيفون أصوات المنبهات، وأنها تعمل جاهدة على إصلاح تلك المشكلة.

خاصية "المزايا المتتبعة للانتباه"

فيما أفاد بعض المستخدمين بأن المشكلة تتعلق بخاصية "المزايا المتتبعة للانتباه" Attention Aware الموجودة في هواتف آيفون. وتعمل تلك الخاصية على خفض مستوى صوت التنبيهات تلقائياً إذا كان المستخدم ينظر إلى جهازه.

وبحسب بعض المستخدمين، فإن تعطيل تلك الخاصية قد يؤدي إلى حل المشكلة لأنها إن كانت تعمل على نحو غير سليم، فإنها تخفض مستوى صوت المنبهات، حتى عندما يكون الشخص نائماً.

تعطيل الميزة

غير أن أبل لم تؤكد إذا كان ذلك هو سبب المشكلة بالفعل أم أن هناك أسباباً أخرى.

وفي حال الحاجة إلى تعطيل تلك الميزة، يمكن التوجه إلى تطبيق الإعدادات والنقر فوق خيار "Face ID ورمز الدخول"، ثم إيقاف تشغيلها.