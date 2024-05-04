عشاق أبل ينتظرون مفاجآتها في إعلانها المرتقب يوم 7 مايو

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ينتظر عشاق منتجات شركة أبل مفاجأتها المرتقبة في إعلان 7 مايو ، والذي من المتوقع أن تكشف فيه عن ترقيات مهمة لمجموعة آيباد (iPad) الخاصة بها. ويمثل هذا الحدث، المسمى Let Loose، أول تحديث رئيسي لمجموعة "آيباد" منذ أكثر من 18 شهراً، ما يجعلها لحظة مشوقة لمحبي "أبل" بشكل خاص.

ومن التوقع أن تكشف الشركة عن طرازيْ iPad Pro وiPad Air الجديدين اللذين سيضمّان شرائح M3، أو ربما M4 كما من المتوقع أن يقدم iPad Pro شاشة "OLED" لأول مرة.

كما ستأتي أجهزة آيباد الجديدة بأحجام 11 بوصة، و12.9 بوصة؛ لتلبية تفضيلات المستخدم المختلفة. ويتطابق حجم «iPad Air» الجديد مع جهاز «iPad Pro»، ما يوفر للمستهلكين جهازاً لوحياً بشاشة كبيرة وبأسعار معقولة.

وبالإضافة إلى أجهزة iPad الجديدة، من المتوقع أن تعلن آبل ملحقات محدثة، منها قلم Apple Pencil الذي سيتميز بقدرات جديدة. ويُشاع أن القلم المُعاد تصميمه سيتضمن ردود فعل لمسية وإيماءة ضغط لأداء مهامّ سريعة. ومن المقرر أيضاً ظهور لوحة المفاتيح Magic Keyboard المحدثة، والتي تعمل حافظة لجهاز iPad مع لوحة مفاتيح ولوحة تتبُّع. سيكون هذا الإصدار الجديد أكثر متانة ويتميز بهيكل من الألومنيوم، ما يجعل جهاز «iPad» أكثر شبهاً بالكومبيوتر المحمول.

يتزامن حدث أبل المقبل مع وقت حرج بالنسبة للشركة التي أعلنت عن انخفاض بنسبة 10 في المائة في مبيعات آيفون للربع المالي الثاني من عام 2024، مع انخفاض الإيرادات من 51.33 مليار دولار إلى 45.96 مليار دولار على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات أجهزة «آيباد» بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، من 6.67 مليار دولار إلى 5.56 مليار دولار.

ويرجع الخبراء ذلك على الأرجح إلى عدم وجود إصدارات جديدة من الأجهزة اللوحية منذ عام 2022. ومع ذلك شهد قطاع خدمات «أبل»، والذي يتضمن عروضاً مثلiCloud، وApple TV+، وApple Music، زيادة بنسبة 14 في المائة في الإيرادات. يفوق هذا الأداء توقعات وول ستريت، ما تسبَّب في ارتفاع السهم بنسبة تزيد عن 6 في المائة بعد ساعات التداول في 2 مايو.

يعد حدث 7 مايو بعرض تطورات جديدة ومثيرة في تشكيلة آيباد، مع التركيز على تحسين الأداء والتصميم وتجربة المستخدم. ومن خلال تركيز أبل الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي والملحقات المحسَّنة ومجموعة المنتجات المُعاد تنشيطها، تستعد الشركة العملاقة لعودة قوية في سوق الأجهزة اللوحية عبر ابتكارات مستقبلية تُبقيها في طليعة التقدم التكنولوجي.