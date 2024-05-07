هل تثق في الذكاء الاصطناعي ليساعد في إعداد الطعام وتخزينه؟

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تشهد طرق إعداد الطعام وتخزينه تحولات ملموسة بفضل تقدم التكنولوجيا وتطور الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وأصبح يُستخدم في أجهزة المطبخ الذكية لتسهيل عملية الطبخ والمساعدة في تقليل هدر الطعام، وتوفير الوقت والجهد في أثناء إعداده.

ويمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بعدّة طرق مختلفة عند إعداد الطعام وسنذكر فيما يلي بعضًا من هذه الطرق: