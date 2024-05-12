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أبل تخطط لتحسين شاشة هواتف آيفون 16 برو القادمة

بحسب التسريبات، فإن الشركة الأميركية تنوي زيادة معدل السطوع في الشاشة ليصل إلى 1200 شمعة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالإصدارات الحالية من هواتف آيفون 15 برو

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
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تخطط شركة أبل لتطوير شاشة هواتف آيفون 16 برو القادمة، وفقًا لتسريبات جديدة نشرتها وسائل إعلام صينية.

وبحسب التسريبات، فإن الشركة الأميركية تنوي زيادة معدل السطوع في الشاشة ليصل إلى 1200 شمعة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالإصدارات الحالية من هواتف آيفون 15 برو التي يصل معدل سطوعها إلى 1000 شمعة عند عرض المحتوى في الوضع القياسي SDR.

آيفون 15 برو
آيفون 15 برو

وأضافت التسريبات أن ذروة السطوع في هواتف آيفون 16 برو عند عرض المحتوى بتقنية النطاق الديناميكي العالي ستظل كما هي بدرجتها الحالية التي تصل إلى 1600 شمعة، علمًا أن شاشات آيفون 15 برو الحالية يمكنها أيضًا أن تزيد معدل السطوع إلى 2000 شمعة عند استخدامها في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

وكانت أبل قد أعلنت حديثًا أجهزة آيباد برو الجديدة بشاشة جديدة من نوع أولد أطلقت عليها اسم Ultra Retina XDR بدرجة سطوع قدرها 1000 شمعة، كما أضافت شريحة خاصة للشاشة في معالج M4 لتحسين عرض المحتوى فيها.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن أبل قد تزيد قياس الشاشة في هواتف آيفون 16 برو القادمة، وهو ما قد يسمح للشركة بزيادة سعة البطارية أيضًا.

وتُضاف تلك التسريبات إلى تسريبات سابقة أفادت بأن أبل ستضيف ميكروفونات جديدة إلى هواتف آيفون 16 لتحسين عمل المساعد الصوتي "سيري"، كما ستقدم الشركة ألوانًا جديدة مع استخدام تقنية طلاء محدثة تساعد في تقليل توهج عدسة الكاميرا.

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وأكدت العديد من التقارير عزم آبل إضافة زر جديد إلى هواتف آيفون 16 برو على وجه الخصوص من أجل التقاط الصور ومقاطع الفيديو بجانب وظائف أخرى مرتبطة بالكاميرا.

ومن المنتظر إطلاق هواتف آيفون 16 خلال الربع الأخير من العام الجاري.

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