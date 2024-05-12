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ChatGPT logo is seen in this illustration taken September 28, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
تشات جي بي تي
أبل

صفقة وشيكة بين "أبل" و"أوبن إيه آي" لوضع "تشات جي بي تي" على "آيفون"

تكثف شركة "أبل" المحادثات مع "أوبن إيه آي" بشأن استخدام تقنية الشركة الناشئة لتشغيل بعض الميزات الجديدة في جهاز آيفون المقبل

العربية.نت
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تقترب أبل من توقيع اتفاقية مع شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) لإدراج برنامج "تشات جي بي تي"على هواتف آيفون، كجزء من حملة أوسع لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبيرغ".

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الجانبين يضعان اللمسات النهائية على شروط اتفاقية لاستخدام ميزات "تشات جي بي تي" في نظام التشغيل "آي أو أس 18" (iOS 18). كما أجرت أبل أيضا محادثات مع غوغل التابعة لشركة "ألفابت" حول ترخيص برنامج "جيميناي". ولم تؤد هذه المناقشات إلى اتفاق حتى الآن، لكنها مستمرة.

وسيسمح اتفاق أوبن إيه آي لأبل بإضافة البرنامج، وسط حديث عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تخطط الشركة للإعلان عنها الشهر المقبل.

وكانت "بلومبرغ" ذكرت في أبريل الماضي أن هناك تكثيفاً للمناقشات مع أوبن إيه آي بشأن تشات جي بي تي، ومع ذلك، فليس هناك ما يضمن الإعلان عن الاتفاق في وقت قريب.

تكثف شركة "أبل" المحادثات مع "أوبن إيه آي" بشأن استخدام تقنية الشركة الناشئة لتشغيل بعض الميزات الجديدة في جهاز آيفون المقبل المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبيرغ".

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وتخطط أبل لإحداث ضجة بعالم الذكاء الاصطناعي في شهر يونيو المقبل، عندما تعقد مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين. وكجزء من هذه الجهود، ستقوم الشركة بتشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة عبر مراكز البيانات المجهزة بمعالجاتها الداخلية، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

وفي العام الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قائلا إنه يستخدم شخصيا تشات جي بي تي، لكنه أضاف أن هناك "عدداً من المشكلات التي تحتاج إلى حل". ووعد بأن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستأتي إلى منتجات أبل "على أساس مدروس للغاية".

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