آبل تعلن عزمها دعم قطع الغيار من الجهات الخارجية

دقيقتان للقراءة

أفادت شركة آبل في ورقة بحثية جديدة بأنها تعتزم دعم قطع الغيار التي تصنعها الجهات الخارجية لاستخدامها في عمليات الإصلاح، ويشمل ذلك الشاشات والبطاريات وغيرها.

ونشرت الشركة ورقة بحثية بعنوان "الاستدامة عبر التصميم" تشرح فيها استراتيجيتها لتصنيع منتجات تدوم لمدة أطول، وتوفر تجربة مستخدم استثنائية على المدى الطويل.

وتسلط الورقة البحثية الضوء على الجهود التي تبذلها أقسام مختلفة داخل آبل لضمان قابلية إصلاح منتجاتها ومتانتها، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن والخصوصية.

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا فيرج"، ستسمح آبل للجهات الخارجية بتوفير شاشات كقطع غيار تدعم ميزة True Tone التي تعدّل توازن اللون الأبيض في شاشة آيفون وفقًا لإضاءة المكان المحيط.

وفي السابق، كان آبل تعطّل ميزة True Tone عند استخدام شاشة آيفون من جهة خارجية لاستبدال الشاشة الأصلية.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل تحذر من أن أداء ميزة True Tone في الشاشات من جهات خارجية قد يختلف عن أدائها المعتاد في الشاشات الأصلية لهواتف آيفون.

ويرجع ذلك إلى أن معايرة تقنية True Tone تُجرى في خوادم الشركة، وتختلف من جهاز لآخر، كما تتطلب توصيلًا دقيقًا بين الشاشة وحساسات الضوء، وهو أمر لا يمكن ضمانه دائمًا مع المكونات المصنعة من جهات خارجية.

وتمنع الشركة مستخدمي هواتف آيفون الذين أصلحوا بطاريات أجهزتهم باستخدام بطاريات من جهات خارجية من الوصول إلى معلومات مهمة بشأن صحة البطارية؛ لأن آبل تزعم أنها غير قادرة على التحقق من صحة البيانات لبطاريات لم تنتجها.

وفي وقت لاحق من هذا العام، يُتوقع أن تعرض آبل البيانات للبطاريات من الجهات الخارجية مع إشعار يوضح أنها لا يمكنها التحقق من صحتها.