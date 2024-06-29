الروبوت البشري Digit يحصل على أول وظيفة رسمية

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حصل الروبوت البشري Digit على أول وظيفة رسمية، إذ وقعت Agility Robotics صفقة متعددة السنوات مع GXO، أكبر مزود للخدمات اللوجستية التعاقدية في العالم، لنشر الروبوتات البشرية في مختلف العمليات اللوجستية.

وحتى الآن، كانت صناعة الروبوتات البشرية كلها وعودًا وتجارب. ونظرًا إلى أهميتها في النشر النهائي للتكنولوجيا الجديدة، فإنها تتضمن عددًا صغيرًا من الروبوتات وغالبًا لا تتحول إلى أي شيء أكثر أهمية.

وأعلنت Agility Robotics أنها أبرمت صفقة رسمية بعد تجربة ناجحة مع شركة الخدمات اللوجستية العملاقة GXO.

وتعد المهمة الأولى للروبوت البشري Digit هي نقل الأكياس البلاستيكية حول مصنع جورجيا سبانكس.

ولم يكشف أي من الطرفين على وجه التحديد عن عدد الروبوتات البشرية التي تنقل الأكياس البلاستيكية وتضعها على أحزمة النقل، وهو ما يعني على الأرجح أن الرقم لا يزال صغيرًا.

وعند الحديث عن عشرات أو مئات الآلاف، فإن الأطراف المعنية عادة ما تكون حريصة على نشر تلك المعلومات.

وتؤجر Agility Robotics الأنظمة بصفتها جزءًا من نموذج RaaS، أي الروبوتات بصفتها خدمة، بدلًا من شرائها مباشرةً.

ويسمح هذا النموذج للعميل بتأجيل التكاليف الأولية الكبيرة لمثل هذا النظام المعقد، مع الاستمرار بالوصول إلى الدعم وتحديثات البرامج.

وبدأت GXO بتجربة الروبوت البشري Digit في العام الماضي. وأعلنت شركة الخدمات اللوجستية سابقًا صفقة تجريبية مع Apptronik، وهي شركة منافسة لشركة Agility Robotics.

وشددت Agility Robotics على تركيزها على عائد الاستثمار، وقالت: "فخورون بحقيقة أننا الشركة الأولى التي تنشر روبوتات بشرية في موقع العميل، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات وحل مشكلات الأعمال في العالم الحقيقي".

وأضافت: "ركزنا دائمًا على المقياس الوحيد الذي يهم، وهو تقديم القيمة للعملاء من خلال تشغيل Digit، وهذا النشر المهم يرفع مستوى الصناعة بأكملها".

وتعد Agility Robotics متقدمة على بقية السوق من ناحية التطوير والنشر، لذلك ليس من المستغرب أن تكون أول من يحقق إنجازًا رئيسيًا جديدًا.

وبدأت أمازون تجربة أنظمة Agility Robotics في مستودعاتها في شهر أكتوبر الماضي، من دون إصدار إعلان رسمي فيما يتعلق بالخطوات القادمة.