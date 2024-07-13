كل ما تريد معرفته عن خاتم غالاكسي الذكي من سامسونغ

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يُعدّ Galaxy Ring منتجًا جديدًا تمامًا لشركة سامسونغ ويمثل دخولها إلى سوق الخواتم الذكية الذي سيطرت عليه شركة Oura إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية. وفي الوقت الحالي بدأت الخواتم الذكية بالانتشار بنحو واسع، وأصبح الكثير من الأشخاص يفضلون استخدامها بدلًا من الساعات الذكية بسبب حجمها الصغير ووزنها الخفيف.

وإليك كافة التفاصيل الخاصة بخاتم Galaxy Ring أول خاتم ذكي من سامسونغ

التصميم:

صممت سامسونغ خاتمها الذكي الأول Galaxy Ring مع وضع الراحة في الحسبان، فهو مصمم للارتداء طوال اليوم وطوال أيام الأسبوع.

يمتاز Galaxy Ring بتصميم بسيط وهو مصنوع من التيتانيوم ويمتاز بأنه مقاوم للماء وفقا لمعيار 10ATM ومقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

ويمتاز هذا الخاتم أيضًا بالوزن الخفيف؛ إذ يتراوح وزنه بين 2.3 غرام و3.0 غرامات اعتمادًا على الحجم الذي تختاره. ويبلغ عرضه 7 ملم فقط، ويبلغ سُمكه 2.6 ملم ويتوفر هذا الخاتم بتسعة أحجام من 5 إلى 13.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر Galaxy Ring بثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي والذهبي. الأسود والفضي غير لامعين، وأما اللون الذهبي فهو لامع.

توفر سامسونغ لخاتم Galaxy Ring علبة شحن شفافة وتتضمن مصابيح LED تساعد في تعرّف حال الشحن.

مزايا تتبع الصحة واللياقة البدنية

هناك الكثير من أجهزة الاستشعار المضمنة في خاتم Galaxy Ring التي تتبع معدل ضربات القلب والنوم والتمارين الرياضية. ويمكنك العثور على جميع البيانات الصحية التي يجمعها Galaxy Ring في تطبيق Samsung Health.

ويمكن لهذا الخاتم تنبيهك إلى معدلات ضربات القلب المرتفعة والمنخفضة، كما يحتوي على مزية التحقق المباشر من معدل ضربات القلب. وفيما يتعلق بتتبع النوم، يحتوي هذا الخاتم على مزايا متقدمة لتتبع النوم بدقة ومنحك تفاصيل متعددة عن أنماط نومك؛ إذ يتتبع الحركة الليلية، ومعدل ضربات القلب، ومعدل التنفس، ووقت النوم. وبفضل خوارزمية الذكاء الاصطناعي الجديدة لتتبع النوم من سامسونغ، يمكنك الحصول على درجة للنوم وتحليل للشخير. وقد صُممت مزية درجة النوم (Sleep Score) لمساعدتك في فهم أنماط نومك وبناء عادات نوم فضلى.

هناك أيضًا مزية درجة الطاقة (Energy Score) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعدك في أن تصبح أكثر وعيًا بكيفية تأثير صحتك في حياتك اليومية وتقدم توصيات بالأنشطة التي يمكنك ممارستها والأوقات المناسبة للراحة بعد تحليل بياناتك الخاصة بالنوم والنشاط البدني ومعدل ضربات القلب، وتَغيّر معدل ضربات القلب في أثناء النوم (HRV).

من ناحية أخرى، يمكن أن تساعد مزية تتبع الدورة السيدات في تتبع الدورة الشهرية عبر تسجيل قياسات لدرجة حرارة الجلد طوال الليل للتنبؤ بوقت الدورة واﻹباضة.

ويتمتع Galaxy Ring أيضًا بمزية الكشف التلقائي عن التمرين، لكن هذا يقتصر حاليًا على الأنشطة الأساسية مثل: المشي والجري.

ولا يمكن لخاتم Galaxy Ring في الوقت الحالي اكتشاف انقطاع التنفس في أثناء النوم ولا يحتوي على مستشعر تخطيط القلب (ECG) أو مستشعر BIA. فإذا كانت هذه المزايا مهمة لك، عليك التفكير في شراء واحدة من ساعات سامسونغ الذكية الجديدة وهي: Galaxy Watch 7 أو Galaxy Watch Ultra.

البطارية

يأتي خاتم سامسونغ مع علبة شحن شفافة، تتضمن بطارية تبلغ سعتها 361 ميلي أمبير في الساعة وتتضمن مصابيح LED لإعلامك بحال الشحن، ومن المهم معرفة أن علبة الشحن ليست مقاومة للماء والغبار وينبغي الانتباه جيدًا إلى عدم تعرضها للمياه أو الأتربة.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، فإن الأحجام من 5 إلى 11 تمتاز بعمر بطارية يصل إلى ستة أيام، وأما الأحجام من 12 إلى 13 فتمتاز بعمر بطارية يصل إلى سبعة أيام. ويستغرق الشحن الكامل لخاتم سامسونغ من صفر إلى 100% ما يقارب 80 دقيقة.

المزايا الأخرى والتوافق

إذا كنت تستخدم Galaxy Ring مع هاتف ذكي من سامسونغ، فيمكنك استخدامه للتحكم في هاتفك. على سبيل المثال: باستخدام إيماءة الضغط المزدوج، يمكنك التقاط صور أو تجاهل إنذار على الهاتف. لن تعمل هذه الإيماءة إذا كنت تستخدم Galaxy Ring مع هاتف ذكي غير تابع لشركة سامسونغ.

يتوافق Galaxy Ring مع أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد وليس فقط هواتف Galaxy، طالما أن الهاتف يدعم تطبيق Samsung Health. لكن هذا الخاتم لا يتوافق مع هواتف آيفون.

إذا كنت تستخدم Galaxy Ring وواحدة من ساعات سامسونغ الحديثة، فسيحدد Samsung Health أيهما يوفر بيانات أكثر وضوحًا ودقة. وإذا كانت ساعة Galaxy Watch أدق في تتبع تمرين معين على سبيل المثال، فستتوقف بعض المستشعرات الموجودة على Galaxy Ring عن العمل؛ مما يطيل عمر البطارية بنسبة تصل إلى 30%.

في حال فقدان أو نسيان مكان وجود Galaxy Ring، يمكن لتطبيق Samsung Find تحديد موقعه باستخدام مزية Find My Ring من سامسونغ، ويمكن أن يومض Galaxy Ring باللونين الأخضر والأحمر لمساعدتك في تحديد موقعه، ولكنه لا يهتز ولا يصدر صوتًا.

السعر

خاتم سامسونغ Galaxy Ring متاح الآن للطلب الأولي بسعر قدره 400 دولار، وسيكون متاحًا في الأسواق بدءًا من تاريخ 24 من يوليو.