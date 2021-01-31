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صورة لرسالة بخط يد رجاء الجداوي لابنتها

رجاء الجداوي وابنتها أميرة مختار
رجاء الجداوي وابنتها أميرة مختار

صورة لرسالة بخط يد رجاء الجداوي لابنتها

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن رسالة قديمة ودعاء بخط يد والدتها. ونشرت صورة من الرسالة عبر الحساب الرسمي لوالدتها الراحلة على إنستغرام.

وحملت الرسالة التي كتبتها الراحلة رجاء الجداوي لابنتها بمناسبة عيد ميلادها: "إن شاء الله وبإذنه عيد ميلاد نور عيني وقلبي وروحي.. ابنتي الغالية أميرة.. يا رب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذى، وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها في نفسها وفي ابنتها".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، في 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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