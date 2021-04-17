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فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء

فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء

متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية: الصور تم التقاطها بواسطة أفراد البحرية عام 2019

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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منذ أيام ووسائل الإعلام، ومواقع التواصل لا سيما في أميركا تضج بفيديو مسرب لصحون طائرة، وسط تساؤلات قديمة جديدة حول حقيقة ما يعرف بالـ UFO.

حتى جار التعليق القاطع من البنتاغون، إلا أنه زاد الطين بلة.

فقد أكدت وزارة الدفاع أن الصور ومقاطع الفيديو المسربة مؤخراً، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لأجسام طائرة تم التقاطها من قبل أفراد البحرية، مضيفة أن تلك المشاهد أتت لتعزيز الاهتمام المتزايد بالأجسام الطائرة المجهولة الهوية، أو ما تصفه الحكومة الأميركية بالظواهر الجوية مجهولة الهوية (UAP)،

وأضافت سو غوف، متحدثة باسم البنتاغون، لشبكة CNN أن صوراً ولقطات لجسم مثلث وامض في السماء، جنباً إلى جنب مع غيرها من UAPs، التي تم تصنيفها على أنها "كرة" و"بلوط" و"منطاد معدني"، تم التقاطها بواسطة أفراد البحرية عام 2019، وفق ما نشرته صحيفة "الغارديان" الجمعة.

كما أشارت إلى أن وزارة الدفاع لن تعلق أكثر على طبيعة تلك اللقطات أو تشارك أي معلومات حولها.

إلى ذلك أوضحت أنه "للحفاظ على أمن العمليات وتجنب الكشف عن المعلومات التي قد تكون مفيدة للخصوم المحتملين، لا تناقش وزارة الدفاع علناً تفاصيل الملاحظات أو فحوصات الغارات المبلغ عنها في نطاقات التدريب أو المجال الجوي المعين، بما في ذلك تلك الغارات التي تم تحديدها في البداية على أنها UAP".

يذكر أنه في أبريل الماضي، نشر البنتاغون 3 مقاطع فيديو لـUAPs تم التقاطها في عامي 2004 و 2015، تضمنت صوت طيارين مندهشين من سرعة أجسام غريبة كانوا يشاهدونها!

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