5 اتجاهات ربيعية لإطلالة متجددة في العيد

حان الوقت لتبدئي التفكير بالإطلالات التي سوف تعتمدينها في استقبال العيد. استوحي من أبرز اتجاهات موضة هذا الربيع لتحصلي على أناقة متجددة ومواكبة للموضة.

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1- رقعات "الباتشوورك":

تختلط في هذه الرقعات حيوية الألوان ومزيج الطبعات المتعددة. وهي تضفي لمسة من المرح على الإطلالة. رصدناها بكثافة في مجموعة Dolce&Gabbana حيث زيّنت العديد من الأزياء، كما رأيناها في مجموعة Etro حيث تركت بصماتها على الأثواب الربيعيّة المشرقة.

2- قماش البوبلين العملي:

هو من الأقمشة الخفيفة والمريحة التي تناسب الأزياء الربيعيّة والصيفيّة، كما أنه من الأقمشة المتينة التي تحافظ على رونقها لفترة طويلة. وقد رصدناه بأسلوب أنثويّ مخطط ومزيّن بالأزرار والعقد لدى Brandon Maxwell، فيما تزيّن بالطبعات المتنوّعة في مجموعة Chloe.

3- طبعة الأزهار:

هي طبعة ربيعيّة بامتياز، ولذلك من البديهي أن تتواجد في مجموعات هذا الفصل. وقد تمّ تقديمها بأسلوب شديد الأنوثة في مجموعة دار Carolina Herrera وبأسلوب فاخر في مجموعة دار Lanvin حيث تمّ تطريز الأزياء بالأزهار المصنوعة من الخرز والترتر.

4- الدانتيل الأبيض:

عندما يختلط قماش الدانتيل باللون الأبيض تصبح الإطلالات مشرقة وفاخرة. وقد استعانت العديد من دور الأزياء بشفافية الدانتيل ونقاوة اللون الأبيض هذا الموسم لتنفيذ إطلالات تليق بالمناسبات المميزة. وقد برعت دار Chanel ودار Valentino في تقديم الثنائي بأسلوب متجدد وعصري.

5- الفضي العتيق:

تتناسب الإطلالات المعدنيّة مع المناسبات الخاصة عادةً. وقد تكرر استعمال الفضي العتيق في العديد من مجموعات هذا الربيع، وأبرزها لدى دار Burberry حيث تمّ تقديمه بأسلوب راقىٍ ومتجدد على السواء. كما رصدناه في مجموعة Giorgio Armani حيث تميّز بالطابع "الفينتاج" الذي أضفى عليه طابعاً ثميناً.