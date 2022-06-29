فيديو صادم.. للحظة سقوط طفل من شرفة على ظهر أحد المارة

في مشهد صادم، أظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً من شرفة في تركيا.

غير أنه نجا بعد تدحرجه على ظهر رجل كان على الرصيف بحي Haci Ilyas في مدينة أماسيا شمال تركيا، ثم اصطدم بالأرض، وتجمع المارة حوله، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

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وبحسب ما ورد كان الطفل، ويدعى خاتيرا أميري، يلعب على شرفة شقة في الطابق الأول عندما انزلق وسقط عبر "الدرابزين".

فيما قال الرجل إنه "في البداية، ظننت أن إناء زهور قد سقط علي. غير أنه عندما استدرت، أدركت أنه كان طفلاً".

وقد سال القليل من الدم من فمه وأسنانه، في حين وصلت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى مع والدته، ويبدو أن حالته مستقرة.