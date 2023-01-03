بعد "أنا عالمي" لرونالدو.. شاهد جورجينا تتحدث العربية: "هلا ومرحبا"

قلدت الجميلة جورجينا النجم كريستيانو رونالدو، وأطلت على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: "هلا ومرحبا"، وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير السعودية في حفل نادي النصر لاستقبال نجمه العالمي رونالدو، والذي قال باللغة العربية: "أنا عالمي".
وكشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفاً أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.
جورجينا تتحدث بالعربية:— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023
هلا ومرحبا 💛 pic.twitter.com/zplwZWe1A8
وأضاف رونالدو في مؤتمر تقديمه لاعباً لنادي النصر السعودي يوم الثلاثاء: أشعر بحال جيدة وأنا فخور بأني قمت بهذه الخطوة الكبيرة، لقد أنهيت عملي في أوروبا، والآن هو تحد جديد بالنسبة لي هنا، والنصر منحني الفرصة ليس فقط على مستوى كرة القدم، بل أيضا للأجيال المقبلة لذلك أنا سعيد وفخور.
وأضاف رونالدو: هدفي هو للأجيال الجديدة، ولقد حاولت عدة أندية في أوروبا وأميركا والبرتغال التعاقد معي لكني اتفقت مع النصر.
وسط تصفيق حار من الجماهير.. النجم #كريستيانو_رونالدو يقول لمشجعي #نادي_النصر في ملعب #مرسول_بارك: "أنا عالمي"#السعودية#العربية pic.twitter.com/HUiVaCi14e— العربية (@AlArabiya) January 3, 2023
واختتم رونالدو: أنا تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدا، وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك وأسعى لتحطيم بعضها هنا أيضا.
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