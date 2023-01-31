اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
غادة عادل 2
غادة عادل

صدفة فتحت أبواب الشهرة أمام غادة عادل

التفاصيل كشف عنها الفنان المصري عماد رشاد في لقاء تلفزيوني، حيث أكد أن عائلة العدل التي أنتجت الفيلم عرضت الدور على ابنته "ياسمين" التي رفضت عالم التمثيل

القاهرة - أحمد الريدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مصائب قوم عند قوم فوائد، ربما هي المقولة الأنسب للممثلة المصرية غادة عادل التي عرفت طريقها إلى السينما من خلال مشاركتها عام 1998 في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" بصحبة محمد هنيدي ومنى زكي.

لكن المفاجأة هي أن هذا الدور في البداية لم يكن من نصيب غادة عادل، بل ذهب إلى فتاة أخرى كي تنطلق به إلى عالم التمثيل، لكنها اختارت ألا تقتحم هذا المجال.

التفاصيل كشف عنها الفنان المصري عماد رشاد في لقاء تلفزيوني، حيث أكد أن عائلة العدل التي أنتجت الفيلم تربطهم به علاقة صداقة كبيرة للغاية بعيدا عن التمثيل.

السجن 21 عاماً لمدونة إيرانية وخطيبها.. رقصا في الشارع إيران احتجاجات إيران السجن 21 عاماً لمدونة إيرانية وخطيبها.. رقصا في الشارع

وقال إنهم عرضوا على ابنته "ياسمين" أن تلعب دور "عبلة" الذي قدمته غادة عادل، وبالفعل عقدوا مع ابنته جلسات تحضير من أجل الدور، لكنها اتصلت بالمنتج محمد العدل وأبلغته باعتذارها وقرارها النهائي برفض الدخول في مجال التمثيل، وذلك قبيل وقت قليل جدا من الوقت المحدد لبدء التصوير، وهو ما صدم فريق العمل.

وذهب الدور بعدها إلى غادة عادل لتظهر للمرة الأولى من خلال الأعمال السينمائية، وتنطلق مسيرتها الفنية الكبيرة، فيما اتجهت ابنة الفنان عماد رشاد إلى مجال الديكور الذي تعمل فيه حتى الآن

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟ إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط