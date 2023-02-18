لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود

انطلق يوم أمس الجمعة أسبوع لندن للموضة مُهدياً فعالياته للمصمّمة البريطانيّة الراحلة فيفيان ويستوود، التي تُعتبر إحدى أبرز رموز صناعة الموضة البريطانيّة.

تجتمع في كنف هذا الأسبوع 127 علامة تجاريّة سوف تُقدم 104 أحداث مباشرة و41 حدثاً رقمياً وفق الجدول الزمني لروزنامته، على أن تتضمّن فعالياته 47 عرضاً مباشراً للأزياء، و18 تقديما لمجموعة جديدة، بالإضافة إلى 37 حدثاً متنوعاً مرتبطاً بعالم الموضة.



عروس مجموعة كونور إيفيس من تصاميم بورا آكسو

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من العروض المنتظرة هذا الموسم نذكر عرض دار Burberry مع مديرها الإبداعي الجديد دانييال لي، كما سينتظر الجمهور ما سيُقدّمه أبرز المصمّمين المُشاركين بهذا الأسبوع مع عروض دور: Christopher Kane، وErdem، وJW Anderson، وMolly Goddard، وRoksanda، وSimone Rocha بالإضافة إلى مشاركات المصممين الشباب في هذا المجال.





من مجموعة مارك فاست من عرض هويشان تشانغ من مجموعة كونور إيفيس

- تحيّة إلى فيفيان:

اختار مجلس الأزياء البريطاني أن يحوّل الأيام الخمسة لهذا الأسبوع إلى تحيّة للمصممة البريطانيّة الراحلة فيفيان وستوود التي توفيت في ديسمبر الماضي عن عمر 81 عاماً. كانت فيفيان واحدة من أكبر الأسماء في تاريخ الموضة البريطانيّة، وهي عُرفت بأسلوبها المتمرّد وبارتباطها بموسيقى البنك روك كما استخدمت عروض أزيائها لتسليط الضوء على قضايا التلوث، التغيير المناخي، الحقوق المدنيّة، وحرية التعبير . وقد قال عنها رئيس المجلس البريطاني للأزياء ديفيد بيمسيل في تصرح لصحيفة "إيفنينغ ستاندارد": "إنها كنت خير ممثّلة لصناعة الأزياء البريطانيّة...ومن المناسب أن نُخصّص لها هذا الأسبوع بكامله...لقد جسّدت كلما كان رائعاً في نقاط الالتقاء بين الأسلوب البريطاني وعالم الموضة".



من عرض هويشان تشانغ. من مجموعة بورا آكسو

وكان سبق افتتاح أسبوع لندن للموضة اجتماع لأبرز وجوه الموضة البريطانية يوم الخميس في كاتدرائية ساوثوارك لإحياء ذكرى الراحلة.

عن فيفيان قال المصمم بول كوستيلو في حديث لوكالة "رويتر": "لقد رفعت من مستوى الموضة البريطانيّة وكان من الممتع العمل معها.. لندن فارغة بغيابها". وكان كوستيلو البالغ من العمر 77عاماً قدّم عرضه في اليوم الأول من أسبوع لندن للموضة مستوحياً تصاميمه من رواية "يوليسيس" للكاتب جيمس جويس.

من المبادرات التي سوف يشهدها أسبوع لندن للموضة تعاون بين مجلس الأزياء البريطاني وأسبوع أوكرانيا للموضة يتجلّى في تقديم 3مصممين أوكرانيين لعروض مباشرة في العاصمة البريطانيّة. كل ذلك في إطار تسليط الضوء على دور الموضة الذي يتجاوز صناعة الملابس إلى تقديم الدعم الذي تحتاجه الدول التي تشهد أزمات.

تعرّفوا فيما يلي على ما قدّمه بعض المصممين الذين شاركوا في فعاليات اليوم الأول من أسبوع لندن للموضة.