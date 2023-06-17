شاهد.. تصرف عفوي رائع لأب أردني مع طفلته يكتسح التواصل

لم يقف المواطن الأردني أحمد عوض الغليلات مكتوف الأيدي عندما شاهد طفلته الصغيرة دون معاون وشريك لها يساعدها على تنفيذ حركات حفل التخرج من مدرستها.

الأب الحنون الذي لم يعجبه مشهد انكسار ابنته وحزنها لعدم وجود شريك لها ينفذ رقصة التخرج معها، فركض فوراً ليجلس بالقرب منها لتبدأ هي بالرقص ومشاركته فقرات الاحتفال وكأنه أحد أطفال صفها.

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الطفلة أرياف ووالدها تصدرا مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد الموقف العفوي والأبوي الجميل الذي صدر من الأب، وتفاعلت معه الطفله وكأنها متدربة مع والدها على هذه الحركة.

فيديو الأب وطفلته انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وسط إشادات كبيرة بما فعله الأب.