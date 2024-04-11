رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز.. "اختياراتي مدمرة حياتي"

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بعد أغنية "كدابين" التي نشرتها قبل أيام قليلة رداً على لقاء لطليقها أحمد العوضي، قامت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، بنشر أغنية جديدة تحمل رسالة غامضة أخرى وذلك في عيد الفطر المبارك.

وظهرت النجمة المصرية وهي تصفف شعرها خلال الفيديو وهي تستمع إلى أغنية المطرب أحمد سعد بعنوان "اختياراتي مدمرة حياتي".

كما كانت تكرر كلمات الأغنية بحركات طريفة، التي تقول "هو أنا مكتوب على وشي تعالى أجرحني وامشي.. طب أكلم مين يلحقني وأصرفها منين معلش.. إختياراتي مدمرة حياتي".. وتابعت "مغناطيس لناس غريبة ليه؟ والقلب شاف حاجات عجيبة ليه؟ كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبه ليه".

كما علقت على الفيديو، قائلة: "كل سنة وأنتوا طيبين .. عيد سعيد".

وكانت ياسمين فاجأت محبيها وجمهورها في بداية الأسبوع الجاري، بالرد على طريقتها الخاصة على تصريحات مصورة لطليقها أحمد العوضي وحديثه عنها لتنشر أغنية لشيرين عبد الوهاب بعنوان كدابين، وهو ما جعل البعض يربط بين نشرها لهذه الأغنية وكلام العوضي عنها، ويبدو أن ياسمين أرادت أن تنفي كلامه بطريقة غير مباشرة، حسبما توقع البعض.

وقال أحمد العوضي خلال لقائه في إحدى الفضائيات المصرية: "حب المراهقين مش أصدق حب في حياتي، أصدق حب كان ياسمين طبعا"، لافتاً إلى أن ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته، قائلا: عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده علطول مش دلوقتي بس".

إلغاء المتابعة

وقبل أسبوع، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق "إنستغرام"، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.

وفوجئ المتابعون بخطوة الثنائي السلبية تجاه بعضهما، في حين أشارت تعليقات كثيرة إلى أنها جاءت عقب انتهاء فترة العدّة الشرعية بعد الطلاق.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت انفصالها عن أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها في شهر يناير الماضي، من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".