"زنابق الماء".. لوحات شهيرة أثواباً لعروس "إيلي صعب"

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قدّمت دار Elie Saab مجموعتها من الأزياء الخاصة بعروس 2025 على شكل دليل مصوّر تمّ إصداره على هامش فعاليات أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف. وقد جاءت تصاميمها مستوحاة من مجموعة لوحات تحمل توقيع الرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه.

"زنابق الماء"

تحت عنوان "زنابق الماء"، قدّم الرسام الفرنسي الانطباعي كلود مونيه (1840-1926) حوالي 250 لوحة تُصوّر مناظر من حديقة أزهار منزله الواقع في منطقة النورماندي الفرنسيّة. كانت هذه الأعمال المحور الرئيسي لإنتاجه الفني خلال الثلاثين عاماً الأخيرة من حياته، وقد اختارها المصمّم إيلي صعب لتكون مصدر إلهام مجموعته الخاصة بربيع وصيف 2025 من أزياء الزفاف.

استطاعت تصاميم هذه المجموعة أن تُجسّد الجوهر الأسطوري لزنابق الماء وتحوّلها إلى تصاميم آسرة بأناقتها الساحرة.

بدت عروس إيلي صعب رومانسيّة بأسلوب عصري، وقد زيّنت إطلالاتها بأزهار ثلاثيّة الأبعاد وتطريزات لامعة اتخذت أشكالاً هندسيّة أو زخارف تمّ تنفيذها باللؤلؤ والكريستال. حملت هذه المجموعة عنوان "الربيع الدائم"، وهي اعتمدت على القصات الكلاسيكية التي تناسب العروس الرومانسيّة مع تركيز على منطقتي الكتفين والخصر.

وقد ساهمت الخامات الفاخرة التي استُعملت بتنفيذ هذه الأثواب البيضاء الحالمة في تعزيز أناقتها. تعرّفوا على أبرز إطلالات مجموعة دار Elie Saab لعروس ربيع وصيف 2025 فيما يلي:







