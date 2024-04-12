اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

"زنابق الماء".. لوحات شهيرة أثواباً لعروس "إيلي صعب"

العربية.نت- رانيا لوقا
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قدّمت دار Elie Saab مجموعتها من الأزياء الخاصة بعروس 2025 على شكل دليل مصوّر تمّ إصداره على هامش فعاليات أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف. وقد جاءت تصاميمها مستوحاة من مجموعة لوحات تحمل توقيع الرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه.

من هي أيقونة الموضة التي استحضرتها تصاميم "إيلي صعب"؟ العربية ستايل من هي أيقونة الموضة التي استحضرتها تصاميم "إيلي صعب"؟

"زنابق الماء"

تحت عنوان "زنابق الماء"، قدّم الرسام الفرنسي الانطباعي كلود مونيه (1840-1926) حوالي 250 لوحة تُصوّر مناظر من حديقة أزهار منزله الواقع في منطقة النورماندي الفرنسيّة. كانت هذه الأعمال المحور الرئيسي لإنتاجه الفني خلال الثلاثين عاماً الأخيرة من حياته، وقد اختارها المصمّم إيلي صعب لتكون مصدر إلهام مجموعته الخاصة بربيع وصيف 2025 من أزياء الزفاف.

استطاعت تصاميم هذه المجموعة أن تُجسّد الجوهر الأسطوري لزنابق الماء وتحوّلها إلى تصاميم آسرة بأناقتها الساحرة.

بدت عروس إيلي صعب رومانسيّة بأسلوب عصري، وقد زيّنت إطلالاتها بأزهار ثلاثيّة الأبعاد وتطريزات لامعة اتخذت أشكالاً هندسيّة أو زخارف تمّ تنفيذها باللؤلؤ والكريستال. حملت هذه المجموعة عنوان "الربيع الدائم"، وهي اعتمدت على القصات الكلاسيكية التي تناسب العروس الرومانسيّة مع تركيز على منطقتي الكتفين والخصر.

وقد ساهمت الخامات الفاخرة التي استُعملت بتنفيذ هذه الأثواب البيضاء الحالمة في تعزيز أناقتها. تعرّفوا على أبرز إطلالات مجموعة دار Elie Saab لعروس ربيع وصيف 2025 فيما يلي:

من 4
(4 صور)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط