تعرفي على أفضل ألوان الملابس لكل تدرجات الشعر

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هل تعلمون أنه يمكن الاعتماد على ألوان الشعر، والبشرة، والعينين لاختيار ألوان الملابس التي تُضفي إشراقاً على الإطلالة. هذا ما تؤكده تقنية تحليل الألوان التي ابتكرها الثنائي الأميركي باتريك وجوديت هالبن عام 1988، والتي تُستعمل منذ ذلك الحين لتحديد تأثير الألوان على الإطلالة استناداً إلى عدة عوامل منها لون الشعر.

- الألوان الدافئة والباردة:

تُميّز تقنية تحليل الألوان بين عائلتي الألوان الدافئة والألوان الباردة. تتميز الأولى بالحيوية وتعطي شعوراً بالحرارة، وهي الموجودة ضمن درجات الأحمر، والأصفر، والبرتقالي. يُساهم استعمالها في تعزيز المشاعر الإيجابيّة والطاقة كما يُشجّع على التواصل، أما الثانية فتضم الأزرق، والأخضر، والبنفسجي. وهي ألوان تُعزّز الشعور بالبرودة، والهدوء، والاسترخاء كما أنها مريحة وغير مُشتّتة للانتباه.

- لصاحبات الشعر الأسود:

صاحبات الشعر الأسود تناسبهن الملابس ذات الألوان الباردة والداكنة مثل البرغندي، والفضي، والأرجواني، والأحمر القاني، والأزرق الداكن، والكحلي، والخوخي. أما الألوان التي عليهن الابتعاد عنها فهي التي تتميّز بتدرجاتها الدافئة والفاتحة مثل المرجاني، والذهبي، والبيج.



- لصاحبات الشعر البني الداكن:

صاحبات الشعر البني الداكن تُناسبهن الأزياء ذات الألوان الباردة، وأبرزها البنفسجي، والفوشيا، والكحلي، والخوخي، والأزرق الملكي. أما الألوان التي عليهن الابتعاد عنها فهي التي تندرج ضمن التدرجات الدافئة مثل البرتقالي، والأصفر الخردلي، والأصفر الفاتح.

- لصاحبات الشعر الكستنائي الداكن:

صاحبات الشعر الكستنائي الداكن تُناسبهن الملابس ذات الألوان الدافئة والداكنة جداً مثل البيج، والكاراميل، والبني الغامق، والمرجاني، والأخضر الداكن، والقرميدي. أما الألوان التي عليهن الابتعاد عنها فهي من عائلة التدرجات الباردة والفاتحة مثل الأزرق السماوي، والزهري الهادىء، والأصفر الفاتح، والليلكي.

- لصاحبات الشعر الكستنائي الذهبي أو المُحمر:

صاحبات الشعر الكستنائي الذهبي أو المُحمر تُناسبهن الملابس ذات الألوان الدافئة والقاتمة مثل البيج الداكن، التيراكوتا، الأصفر الخردلي، والمرجاني. أما الألوان التي عليهن الابتعاد عنها فهي الأزرق الفيروزي، والزهري القوي، والفوشيا، والليلكي.

- لصاحبات الشعر الكستنائي الفاتح:

صاحبات الشعر الكستنائي الفاتح تُناسبهن الملابس ذات الألوان الباردة والحيادية مثل الرمادي، الأزرق المائل إلى الرمادي، والزهري العتيق. أما الألوان التي عليهن الابتعاد عنها فهي من عائلة التدرجات الدافئة جداً والقويّة مثل الفوشيا، والبرتقالي، والأخضر.

- لصاحبات الشعر الأحمر:

صاحبات الشعر الأحمر تُناسبهن الملابس ذات التدرجات الدافئة والقويّة مثل الفيروزي، والذهبي، والمرجاني، والبرتقالي، والأخضر العشبي. أما الألوان التي عليهن الابتعاد عنها فتعود للتدرجات الرمادية والمطفية مثل الأزرق الباهت والزهري العتيق.

- لصاحبات الشعر الأشقر الداكن:

صاحبات الشعر الأشقر الداكن تُناسبهن الألوان الباردة والفاتحة مثل الأزرق السماوي، الزهري المبودر، الوردي الحيوي، والليلكي أما التدرجات التي عليهن الابتعاد عنها فهي تنتمي إلى عائلة الألوان الدافئة وأبرزها البرتقالي، والأصفر بدرجاتهما الحيويّة والمطفيّة.

- لصاحبات الشعر الأشقر الذهبي:

صاحبات الشعر الأشقر الذهبي تُناسبهن الملابس ذات الألوان الفاتحة والدافئة جداً مثل المرجاني، والبيج، والذهبي، والأخضر اللوزي، والأخضر الكاكي، والأصفر الدافىء. أما الألوان التي عليهن الابتعاد عنها فهي الباردة وأبرزها الكحلي، والأحمر، والزهري الفاتح.

- لصاحبات الشعر الأشقر الفاتح:

صاحبات الشعر الأشقر الفاتح تُناسبهن الملابس ذات الألوان الباردة والفاتحة مثل الأزرق السماوي، الأصفر الحيوي، الزهري المبودر، والليلكي. أما الألوان التي عليهن الابعاد عنها فهي الألوان الداكنة جداً وأبرزها البني والأسود.