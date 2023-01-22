"الواسطة في كل شيء"

"هناك محسوبية في كل شيء هنا"، بحسب ما يقول أشرف. "من ناحية، على سبيل المثال، أنت بحاجة إلى أصدقاء في شركة الكهرباء التي تديرها حماس للحصول على تخفيض على فاتورتك. سيتم فرض ضرائب على الآخرين - خاصة إذا كنت من بين 17000 من سكان غزة الذين لديهم تصريح للعمل في إسرائيل". من ناحية أخرى، يلاحظ أشرف أن قريبًا شابًا لمسؤول حماس يحيى موسى الذي سخر من حماس وشتم الإسلام كان يتجول بحرية بعد يومين فقط من الواقعة، التي تعتبر جريمة من شأنها أن ترسل مواطنًا عاديًا في غزة "إلى السجن حتى يومنا هذا".

إن الاعتقاد بأن مؤسسات حماس فاسدة، الذي يتقاسمه 73% من سكان غزة وفقًا لاستطلاع أجري في سبتمبر 2022، ناتج من عدد من العلامات الواضحة، منها المحسوبية الأكثر شيوعاً، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة "أمان ترانسبارنسي فلسطين" Aman Transparency Palestine في عام 2022.

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وقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في غزة الصيف الماضي موجة من الانتقادات الموجهة للقادة "الذين يمكنهم العيش في غزة في أعلى درجات الرفاهية ومع ذلك يختارون استبدالها بالفنادق والفيلات في الدوحة وإسطنبول". وأثناء حركة "نريد أن نعيش" الاحتجاجية في الصيف الماضي، التي برزت كحملة على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة، لاحظت إحدى النساء أن "كل شخص في غزة يعاني من هذا الوضع. الوحيدون الذين يستمتعون بحياتهم هم المسؤولون وأبناؤهم."