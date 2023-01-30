"يدعون الإسلام!"

يقول سمير إن "شقيقه الراحل، الذي خدم في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، كان من بين المصابين بجروح خطيرة في انقلاب حماس عام 2007. ونقله أصدقاؤه إلى غرفة الطوارئ. وقبل أن يتم علاجه، قام نشطاء حماس بقطع التيار الكهربائي وجعلوا من المستحيل على الأطباء إنقاذ حياته. أعقب ذلك سنوات من اضطهاد حماس لعائلته". يستطرد سمير قائلًا إن "هؤلاء [عناصر حماس] يعتنقون الإسلام ويزعمون أنهم متدينون، لكنهم يذبحون الناس".

منذ أن عززت حماس سيطرتها على غزة، شنت حملة عنف ومضايقات ضد الفلسطينيين المنتمين إلى أطراف أخرى، وكذلك ضد عائلاتهم. خلال الانقلاب الأول في عام 2007، قتلت حماس العشرات من غير المقاتلين المرتبطين بفتح. تعرض البعض، مثل محمد السويركي، والذي كان يعمل كطاهٍ لدى فتح، لتقييد أيديهم وأرجلهم وقذفهم من مبنى مكون من 15 طابقا في مدينة غزة. وكما قال أحد قادة حماس في عام 2014: "لن ترحم المقاومة أي شخص يبلّغ العدو عن المقاومة ورجالها. سيتم التعامل معهم من خلال عمليات الإعدام الميدانية ".

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وتتهم سلطات حماس منتقديها بحرية بالتواطؤ مع إسرائيل. كما نوهت العديد من مجموعات حقوق الإنسان، فإن الأدلة في هذه الحالات غامضة في معظم الأحوال، ولا توجد إجراءات قانونية واجبة. خلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في عام 2014 إلى أنه في مناسبات عديدة، كان الدليل الوحيد للجريمة المفترضة، هو اعتراف تم انتزاعه تحت وطأة التعذيب، واستخدم في محاكمة "جائرة للغاية". في ذلك العام وحده، أعدمت حماس 23 شخصًا على الأقل بتهمة "التعاون" مع العدو. وفي فترات التوتر المتصاعد مع إسرائيل، كما أشار فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية، "انتهزت قوات حماس الفرصة لتصفية الحسابات بلا رحمة، ونفذت سلسلة من عمليات القتل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.. وإعمال [الإجراءات] المصممة للانتقام ونشر الخوف في جميع أنحاء قطاع غزة".