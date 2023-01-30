"نضالي بالتواصل"

تود زينب أن يعرف العالم أن "هناك صورة نمطية خاطئة مفادها أن الفلسطينيين في غزة يحبون الصواريخ والحروب". بينما تعمل وسائل الإعلام الموالية لحماس على "غرس التعطش للدماء" في أوساط الشباب، فإن كفاح زينب يتمثل في إخبار الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء "أنني إنسان هنا في غزة - لست وحشًا أو إرهابيًا أو عاشقًا للأسلحة - لأنه في النهاية لن توصلنا الأسلحة إلى أي مكان".

ويدعو خطاب حماس سكان غزة إلى أن يكونوا ذخيرة للبنادق. في عبارات لا تنسى، قال زعيم حماس يحيى السنوار للفلسطينيين: "يجب على كل شخص لديه سلاح أن يأخذه، ومن ليس لديه سلاح يجب أن يأخذ سكينا أو فأسا أو أي سكين يمكنه الحصول عليه.. من الأقمار الصناعية، يجب رؤية المنطقة بأكملها غارقة في النار".

مادة اعلانية

وفي الشهر الماضي، أجرت رئيسة الحركة النسائية في حماس مقابلة وصفت فيها ثقافة "طالبي الشهادة" التي ترعاها حماس، حيث "تضع الفتاة شيئًا واحدًا فقط في ذهنها - لقاء ربها بدمها وروحها وأجزاء الجسم".

وأضافت أن "معظم رياض الأطفال [في غزة] تخص أخواتنا في حماس. ينشأ الأطفال منذ الصغر على هذه الثقافة.. منذ الصغر، تتم تربية الأطفال على الجهاد والرغبة في لقاء الله".

يحظر على العديد من سكان غزة الذين يعارضون هذه النظرة التعبير عن ذلك. إن أي محاولة لصنع السلام المدني تُقابل بقمع شديد. ففي عام 2020، عندما عقدت مجموعة من نشطاء السلام في غزة لقاء عبر تطبيق زووم مع نظرائهم الإسرائيليين، تم اعتقال العديد وضربهم واتهامهم بـ"الخيانة". ومما لا يثير الدهشة، كما قالت شابة من غزة للإذاعة الوطنية العامة، "توقف معظم سكان غزة عن الإيمان بحماس والآخرين.. إنهم لا يطعموننا ولا يقدمون أي شيء. كيف يمكننا بناء مستقبل مع هؤلاء الرجال؟ وقال علي الجردلي، عاطل عن العمل يبلغ من العمر 28 عامًا من غزة: "أريد العمل أكثر من الصواريخ".