توحيد البرلمان وتحقيق المصالحة..أول اجتماع رسمي بطرابلس

دفعاً نحو توحيد البرلمان وتحقيق المصالحة قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، شهدت العاصمة الليبية طرابلس أول اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية، حيث التقى صباح الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات في المنطقة الغربية.

وبحث الأطراف مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد الجيش ودعم مسار اللجنة العسكرية 5+5، بحضور رئيس الأركان العامة محمد علي الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة أجويلي، وآمر المنطقة العسكرية في طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر قوة مكافحة الإرهاب فتح الله أبوفاس آمر قوة مكافحة الإرهاب، وآمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة إبراهيم بيت المال، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة أحمد علي أبوشحمة، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية مختار ميلاد النقاصة، وخليفة أغريبيل، ومصطفى علي يحيى، ورضوان الغراري.

انقسامات بين أعضاء مجلس النواب

جاءت هذه التطورات في وقت تستمر فيه الانقسامات بين أعضاء مجلس النواب حول جلسة منح الحكومة الجديدة الثقة.

فقد وصل أكثر من 77 عضوا من أعضاء المجلس إلى العاصمة طرابلس للالتحاق بجلسة صبراتة التي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء قبل تأجيلها في انتظار تحقيق النصاب المطلوب والتوافق بين أعضاء المجلس.

فيما يصر رئيس مجلس النواب على عقد الجلسة بمدينة سرت، داعياً كافة الأعضاء للحضور من أجل منح الحكومة الجديدة الثقة.

ومع استمرار حالة الاستقطاب الحادة، يحاول عدد من الأعضاء تقريب وجهات النظر بين النواب الداعمين لعقيلة صالح ولجلسة سرت والرافضين له ممن وصل طرابلس.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب تنص على أن حق الدعوة لجلسة رسمية يكون من خلال الرئيس أو النائبين الأول والثاني مجتمعين.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قالت قبل أيام، إن سرت مستعدة لاستقبال كل النواب لتوحيد البرلمان، وإن الظروف الأمنية مهيأة لعقد جلسة البرلمان في سرت.

وأكد البرلمان الليبي حينها بدء التجهيزات لعقد جلسة في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.