.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

توحيد البرلمان وتحقيق المصالحة..أول اجتماع رسمي بطرابلس

طرابلس
من طرابلس (فرانس برس)

توحيد البرلمان وتحقيق المصالحة..أول اجتماع رسمي بطرابلس

الاجتماع ناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دفعاً نحو توحيد البرلمان وتحقيق المصالحة قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، شهدت العاصمة الليبية طرابلس أول اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية، حيث التقى صباح الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات في المنطقة الغربية.

ليبيا.. المبعوث الأممي يبحث مع باشاغا تفاصيل استهدافه المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. المبعوث الأممي يبحث مع باشاغا تفاصيل استهدافه

وبحث الأطراف مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد الجيش ودعم مسار اللجنة العسكرية 5+5، بحضور رئيس الأركان العامة محمد علي الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة أجويلي، وآمر المنطقة العسكرية في طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر قوة مكافحة الإرهاب فتح الله أبوفاس آمر قوة مكافحة الإرهاب، وآمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة إبراهيم بيت المال، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة أحمد علي أبوشحمة، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية مختار ميلاد النقاصة، وخليفة أغريبيل، ومصطفى علي يحيى، ورضوان الغراري.

من طرابلس
من طرابلس

انقسامات بين أعضاء مجلس النواب

جاءت هذه التطورات في وقت تستمر فيه الانقسامات بين أعضاء مجلس النواب حول جلسة منح الحكومة الجديدة الثقة.

فقد وصل أكثر من 77 عضوا من أعضاء المجلس إلى العاصمة طرابلس للالتحاق بجلسة صبراتة التي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء قبل تأجيلها في انتظار تحقيق النصاب المطلوب والتوافق بين أعضاء المجلس.

فصائل مسلحة وميليشيات ليبية في طرابلس (أرشيفية- أسوشييتد برس)
فصائل مسلحة وميليشيات ليبية في طرابلس (أرشيفية- أسوشييتد برس)

فيما يصر رئيس مجلس النواب على عقد الجلسة بمدينة سرت، داعياً كافة الأعضاء للحضور من أجل منح الحكومة الجديدة الثقة.

ومع استمرار حالة الاستقطاب الحادة، يحاول عدد من الأعضاء تقريب وجهات النظر بين النواب الداعمين لعقيلة صالح ولجلسة سرت والرافضين له ممن وصل طرابلس.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب تنص على أن حق الدعوة لجلسة رسمية يكون من خلال الرئيس أو النائبين الأول والثاني مجتمعين.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قالت قبل أيام، إن سرت مستعدة لاستقبال كل النواب لتوحيد البرلمان، وإن الظروف الأمنية مهيأة لعقد جلسة البرلمان في سرت.

وأكد البرلمان الليبي حينها بدء التجهيزات لعقد جلسة في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد