.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنتاغون: نخطط للتخلص من الأسلحة الكيماوية في 2023

  • الخط
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي

البنتاغون: نخطط للتخلص من الأسلحة الكيماوية في 2023

نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي: نعمل على التخلص من الأسلحة الكيماوية في سبتمبر 2023

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تعتزم إتمام تخلصها من الأسلحة الكيمياوية عام 2023.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون برامج الحماية الكيمياوية والبيولوجية، براندي فان، خلال ندوة عقدتها منظمة غير حكومية مختصة بالرقابة على الأسلحة، الخميس: "فيما يخص الالتزامات المحددة بموجب التشريعات، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الموعد الأقصى المحدد، وهو 31 ديسمبر 2023".

وتابعت: "الكونغرس ألزمنا بإتمام الإتلاف بحلول هذا الموعد، ولكن في الحقيقة نحن نعمل على إتمام العملية بحلول سبتمبر 2023، وفقا لما تحدده اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية".

وأكدت أنه "من الضروري بالنسبة لأمننا الوطني أن نلتزم بالمواعيد القصوى"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "تواصل تحقيق التقدم" في إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية، وتسعى لإتمامه "بأسرع ما يمكن" و"بالصورة الأكثر أمانا".

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة جنوب مأرب اليمن الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة جنوب مأرب

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قامت بإتلاف 97% من ترسانتها الكيمياوية حتى الآن.

يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية دخلت حيز التنفيذ عام 1997، وتنص على ضرورة إتلاف كامل ترسانات الأسلحة الكيميائية في غضون 10 سنوات، لكن الولايات المتحدة أجلت إتمام إتلاف ترسانتها عدة مرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترشيح منة شلبي لجائزة ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الأكثر قراءة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
علماء صينيون يفجرون مفاجأة حول أول انتشار لفيروس كورونا! علماء صينيون يفجرون مفاجأة حول أول انتشار لفيروس كورونا!
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر
عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا
إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12% إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12%
قبل أن تذهب
ما خطط إسرائيل لو فشلت التفاوض مع إيران؟
ما خطط إسرائيل لو فشلت التفاوض مع إيران؟
اكتشف المزيد