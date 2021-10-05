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يوم شمت تويتر.. هكذا علق العصفور الأزرق على مصاب فيسبوك

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تويتر (أرشيفية- رويترز)

يوم شمت تويتر.. هكذا علق العصفور الأزرق على مصاب فيسبوك

دبي- العربية.نت

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عاصفة من التعليقات أطلقها تويتر خلال الساعات الماضية، بعد تغريدة "شماتة" تعليقا على المصاب الذي ألم بشركة فيسبوك وتوابعها (إنستغرام وواتساب).

فكلمات بسيطة اقتصرت على "أهلا بالعالم أجمع حرفيا" كانت كفيلة بإطلاق موجة من السخرية والتعليقات على الإنترنت.

إذ فهم من تلك التغريدة التي شاركها الحساب الرسمي لتويتر ليل أمس، على أنها سخرية مبطنة مما أصاب فيسبوك من عطل.

تعليق ساخر من جاك!

وأتى تعليق جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لموقع التغريد الشهير ليزيد الطين بلة، إذ كتب تحت تغريدة تويتر المذكورة" اعتقدت أن تلك المنصات (إنستغرام وواتساب) مشفرة"، في إشارة إلى أنها عصية على الاختراق.

أما التعليق الأغرب فأتى من شركة ماكدونالدز التي قالت "مرحبا بماذا يمكنني خدمتك".

تعليق جاك
تعليق جاك

ليرد تويتر ساخرا "أود 59.6 مليون ناغتس دجاج لأصدقائي"، في إشارة إلى عدد المشتركين الذين وفدوا ربما حديثا إليه بعد توقف خدمات فيسبوك وواتساب وانستغرام.

توضيح فيسبوك

يذكر أن شركة فيسبوك، عملاق التواصل الاجتماعي، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

كما أوضحت أن "فرقها الهندسية اكتشفت أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال بالإنترنت".

وكان انقطاع الخدمات بدأ حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش)، لتعود بعد ساعات تدريجيا إلى العمل.

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