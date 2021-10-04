انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وغوغل

تعطل موقع فيسبوك ومنصتا واتساب وإنستغرام التابعتان للشركة نفسها في مناطق على مستوى العالم اليوم الإثنين، إضافة إلى مواقع أمازون وغوغل.

وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

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وقالت الشركة إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك"، وإنها تعمل على استعادة الخدمة.

لم تذكر الشركة سبب الانقطاع الذي بدأ في حوالي الساعة 11:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من الطبيعي أن تعاني مواقع الإنترنت والتطبيقات انقطاع الخدمة، على الرغم من ندرة حدوث الانقطاع على نطاق عالمي.

وأبلغ مستخدمون عن عدم تمكنهم من الدخول على فيسبوك في كاليفورنيا ونيويورك وأوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا". "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

في عام 2019 ، استمر انقطاع مماثل لمدة ساعة تقريبًا. قال فيسبوك إن انقطاع التيار كان بسبب مشكلة فنية. يمكن أيضًا أن تتعطل مواقع الويب الرئيسية في بعض الأحيان إذا كانت شبكات توصيل المحتوى أو شبكات CDN غير متصلة بالإنترنت. حدث ذلك في يونيو ، عندما تعطلت إحدى شبكات CDN ، Fastly ، بسبب مشكلات فنية.

وتسبب ذلك في تعطل مواقع الويب الرئيسية بما في ذلك Amazon و Reddit و The New York Times.

وقال خبراء تقنية إن عطل فيسبوك جاء بعد اتهامات لمسؤولة سابقة فضحت فيها سياسة الموقع.

يشار إلى أن شركة فيسبوك تواجه أزمة كبيرة مؤخرا بعد انتشار تقارير أفادت بأنها كانت على علم بالآثار السلبية لبعض منتجاتها بما تضمن تضخيم الكراهية وانتشار المعلومات المضللة وزيادة الاستقطاب. كما انتشر أن تطبيق انستغرام، على وجه التحديد، يمكن أن يضر بالصحة النفسية للفتيات المراهقات.

في يونيو وأبريل من هذا العام، تعرضت منصات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لحدث مماثل وبشكل غير متوقع بسبب "مشكلة تكوين الشبكة".