أردنيون عسل.. تامر حسني يفجر حماسة ركاب طائرة متجهة لعمان

شارك الفنان المصري، تامر حسني، مع متابعيه مقطعاً مصوراً من داخل طائرة مع مجموعة من الركاب الأردنيين كانوا في طريقهم إلى عمّان، قبيل إحياء حفل بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني، الأمير حسين والآنسة رجوة آل سيف، حيث تفاعل معهم حين بدأوا ترديد إحدى أغنياته.

ونشر النجم المصري الفيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، أمس الاثنين، وعلق عليه "بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل ده في الطيارة وكانوا بيمسوا عليا في الطيارة وبيغنوا من النهارده هدلعني بصوت عالي أوي روحت رايحلهم وقلبناها حفلة وسليتهم شويه لحد ما الطيارة اتملت ولميت الأجرة وطلعنا. نورتوا مصر يا غاليين".

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حفل غنائي في عمّان

وأحيت أمس مجموعة من الفنانين المصريين والأردنيين والعرب حفلاً غنائياً بمناسبة عقد قران الأمير الحسين على الآنسة رجوة.

وأقي الحفل في ستاد عمّان الدولي، بمشاركة الفنان تامر حسني، وأحمد سعد، وفنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن موعد عقد قران ولي العهد في الأول من يونيو المقبل.