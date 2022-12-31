الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد ورجوة

أعلن الديوان الملكي الأردني موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أغسطس الماضي خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.



ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف (فرانس برس) الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف

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وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الشابة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

والأمير الحسين من مواليد عام 1994، وسمي ولياً للعهد عام 2009، بعد أن ظل الموقع شاغراً منذ عام 2004، حيث بعث الملك عبد الله الثاني برسالة لأخيه غير الشقيق حمزة جاء فيها قراره بتنحيته عن الموقع، على أن يظل قريباً منه، مسنداً له عدة مهام عسكرية ومدنية، قبل أن يقرر مجلس العائلة في شهر أبريل/نيسان الماضي تقييد حركة الأمير حمزة على خلفية ارتباطه بما عرف محلياً بقضية "الفتنة"، التي حوكم على إثرها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وأحد أفراد العائلة الهاشمية، الشريف حسن بن زيد.

من هي رجوة؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض في 28 نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.