بالفيديو.. نائب صدام يظهر ويدعو للاصطفاف ضد إيران

في تسجيل خاص حصلت عليه "العربية"، أكد عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، أن ما يحصل في العراق من قبل إيران وميليشياتها تتحمله الإدارة الأميركية إذا لم تتحرك لإنقاذ العراق وشعبه من الهيمنة الإيرانية وإيقاف نزيف الدم.

وخلال كلمته، وجه الدوري رسالة إلى الدول العربية، ودعاها إلى الاصطفاف في وجه إيران تحت راية التحالف العربي بقيادة السعودية.

ورأى الدوري طريقتين في التعامل مع الأزمة اليمنية، وهما إجبار إيران وعملائها على الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار الوطني وفي ظل الحكومة الشرعية وبرعاية دول مجلس التعاون، وتصعيد مطاردة عملاء إيران، وإنهاء كل قدراتهم وإمكاناتهم.

يذكر أن شائعات ظهرت ورجحت مقتل الدوري في اشتباك قرب مدينة تكريت شمال بغداد في 17 أبريل الماضي.

وانتشرت في ذلك الحين صور لجثة رجل أصهب الشعر ذي لحية، يشبه في بعض ملامحه عزة الدوري، أبرز أركان النظام السابق الذي اختفى منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.

إلا أن السلطات العراقية التي تسلمت الجثة لم تؤكد هويتها، لاسيما بعد إعلانها عدم امتلاك عينات من الحمض النووي لمقارنتها مع الفحوص التي ستجرى على الجثة التي يعتقد أنها تعود للدوري.