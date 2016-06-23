نيجيريا.. خطف 7 أشخاص بينهم 3 أستراليين

خطف سبعة أشخاص هم ثلاثة أستراليين ونيجيريان وجنوب إفريقي واحد ونيوزيلندي واحد، الأربعاء في جنوب شرق نيجيريا بعد هجوم استهدف عربتهم، كما أعلن عدد من المسؤولين، الخميس.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن عملية الخطف التي حصلت صباح الأربعاء في منطقة اكبابويو القريبة من كالابار، كبرى مدن ولاية كروس ريفر، كما ذكرت السلطات.

وتحدثت الشرطة، الأربعاء، عن خطف 5 موظفين في شركة أسترالية، هم أستراليان ونيجيري وجنوب إفريقي، خلال هجوم على عربة قتل سائقها.

لكن رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول قال، الخميس، إن ثلاثة من مواطنيه قد خطفوا، وأوضحت وزارة الخارجية النيوزيلندية إن أحد رعاياها من بين المخطوفين.

وعمليات الخطف من أجل الحصول على فديات مألوفة في منطقة جنوب شرق نيجيريا المشهورة بالنفط، ويعمل فيها عدد كبير من الشركات الأجنبية، لكن من النادر جدا أن يتعرض الأجانب للخطف فيها.