اعتداءات باريس 2015.. تهمة ومشتبه به جديد موقوف ببلجيكا

وجهت التهمة في نهاية كانون الأول/ديسمبر في #بلجيكا إلى رجل للاشتباه بأنه زود الإرهابيين الذين شنوا #هجمات_باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وأودع السجن، على ما أفادت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية الأربعاء تأكيداً لمعلومات صحافية.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية، إريك فان دويس، لوكالة فرانس برس أن المشتبه به الجديد في هذه الاعتداءات التي أعد القسم الأكبر منها في بلجيكا وأوقعت 130 قتيلا، لاسيما في قاعة "باتاكلان" للحفلات الموسيقية، اعتقل "قبل عيد الميلاد"، ويشتبه بضلوعه في "تأمين (بنادق) الكلاشينكوف" لمنفذي الاعتداءات.