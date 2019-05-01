مصادر طبية: 69 جريحاً في مواجهات فنزويلا

جُرح 69 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة بالرصاص، في مواجهات وقعت الثلاثاء في كراكاس خلال تظاهرات داعمة للمجموعة العسكرية المنشقة التي أعلنت تأييدها للمعارض خوان غوايدو، بحسب ما أعلنت الأجهزة الطبية المحلية.

وأعلنت الحكومة إصابة جندي موال للحكومة بطلق ناري.

فيما دانت الحكومة الفنزويلية "محاولة انقلاب" بعيد تأكيد زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة رئيساً انتقالياً للبلاد، عن تلقيه دعما من مجموعة من "الجنود الشجعان".

وقال وزير الاتصال خورخي رودريغيز في تغريدة "في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب".

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من جانبه، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ، تلقيه دعم مجموعة "جنود شجعان" في فيديو مسجل في قاعدة عسكرية جوية في كراكاس، بثّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف غوايدو في الفيديو الذي يظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية "استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا"، وذلك بالتزامن مع إعلان السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز أن جنوداً يدعمون غوايدو قاموا بـ"تحريره" من السجن.