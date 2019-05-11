هجوم بمضارب بيسبول على صحافي معارض لأردوغان

نقل صحافي ينتقد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاءه القوميين إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم خارج منزله.

وذكرت صحيفة (ينيساج) التركية السبت أن الكاتب الصحفي يافوز سليم ديميراغ تعرض للضرب على أيدي خمسة أو ستة أشخاص بمضارب بيسبول بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني الجمعة.

وسبب الهجوم غير معروف، لكنه يأتي وسط توترات بشأن قرار أعلى سلطة انتخابية إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التي عقدت في 31 مايو، وفازت بها المعارضة.

وقال حزب أردوغان إن الانتخابات في اسطنبول شابتها عملية تزوير، لكن المعارضة تقول إن المجلس الانتخابي تعرض لضغوط من الحكومة، التي تريد التشبث بالسلطة في أكبر مدينة تركية.

وأعلن أكرم إمام أوغلو الذي أُبطل فوزه في انتخابات بلدية اسطنبول هذا الخميس أنه سيقود "ثورة" من أجل الديمقراطية.

وأضاف أوغلو لوكالة فرانس برس: "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".