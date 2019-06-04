إسرائيل تتوقع محادثات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتوقع بدء محادثات بوساطة الولايات المتحدة مع لبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية خلال أسابيع.

ولم يعلق لبنان بشأن ما إذا كان سيشارك في محادثات أو أي إطار زمني محتمل.

وكانت إسرائيل قد أبدت انفتاحها، نهاية مايو الماضي، على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

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وفي هذا الإطار صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز بتأكيده "انفتاح بلاده على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية، لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثّر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط"، وذلك بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، حيث التقي عددا من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، حاملاً جواباً إسرائيلياً "إيجابياً".