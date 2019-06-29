قبيل جولة مفاوضات في قطر..طالبان تقتل 26 مواليا للحكومة

أعلن مسؤولون في الحكومة الأفغانية، السبت، أن متمردي حركة طالبان قتلوا ما لا يقل عن 26 فرداً من قوات موالية للحكومة في شمال البلاد، وهو نفس اليوم المتوقع أن تبدأ فيه طالبان ومسؤولون من الحكومة الأميركية جولة جديدة من محادثات السلام في قطر.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم باجلان.

وقالت الحركة إنها قتلت 28 من أفراد الميليشيات الموالية للحكومة وأصابت 12.

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حوار في غياب طالبان

وعقد العشرات من القادة السياسيين الأفغان مؤتمراً للسلام بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام آباد المجاورة، في غياب تام لمسؤولي حركة طالبان.

وعقد المؤتمر، جلسات عمل على مدار يومين، والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصومه السياسيين وقطاع واسع من المجتمع المدني، في الأيام الأخيرة مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الذي يواصل الضغط من أجل إجراء محادثات بين الحكومة الأفغانية والمعارضة وطالبان.

البحث عن دعم إقليمي

يذكر أن مصدرا في مكتب حركة طالبان في قطر، أفاد منتصف يونيو الجاري، بأن ممثل الحركة توجّه إلى طهران بعد عودته من زيارة للصين، للتفاوض مع مسؤولين إيرانيين.

وأفادت وكالة أنباء "أفق" الأفغانية، في حينه نقلا عن مصدر طالباني، قوله: "إذا فشلت مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة الأميركية، ستحاول الحركة الأفغانية الحصول على دعم إقليمي".

وكان وفد من طالبان برئاسة ملا عبد الغني برادر، المساعد السياسي لحركة طالبان ورئيس مكتب طالبان في قطر، زار الصين في 15 يونيو، حيث التقى مسؤولين في الخارجية والاستخبارات.

وحول زيارة طهران، لم تصدر أنباء رسمية إيرانية بهذا الخصوص، إلا أن عضوا في مكتب طالبان في قطر أوضح أن الوفد الطالباني ناقش "عملية السلام في أفغانستان"، إلا أن السفير الإيراني في كابول، محمد رضا بهرامي، دعا في تصريح له في 16 يونيو الحالي، إلى إشراك طالبان في السلطة في أفغانستان.