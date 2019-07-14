نتنياهو يهدد بضربة "ساحقة" ضد حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستوجه ضربة "ساحقة" ضد حزب الله إذا حاول الهجوم.

وكان نتنياهو يرد على تصريحات أدلى بها حسن نصر الله.

ففي مقابلة جرت الجمعة، تفاخر نصر الله بأن حزب الله أصبح أقوى بكثير مما كان عليه خلال حرب عام 2006 وأنه قادر على ضرب أي مكان في إسرائيل.

ومشيراً إلى خريطة، حدد نصر الله قائمة الأهداف التي قال إنه يمكن أن يضربها عناصره، قائلاً "في كافة المجالات، تطورت المقاومة من حيث الكم والكيف"، على حد تعبيره.

وتحدث نتنياهو في اجتماع لحكومته الأحد، وانتقد نتنياهو ما سماها تصريحات نصر الله "المتعجرفة".

وقال نتنياهو "إذا تجرأ حزب الله على القيام بشيء غبي ومهاجمة إسرائيل، فسوف نضربه ونضرب لبنان ضربة عسكرية ساحقة".

وأضاف: "سمعنا خلال نهاية الأسبوع تبجحات نصرالله حول مخططاته الهجومية. فليكن واضحاً أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل – فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة. ولكن، خلافاً لنصر الله، لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا".

وقال إنه "يكفي التذكير بأن نصرالله حفر أنفاقاً إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة. ويقول المثل الشعبي (ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع)".