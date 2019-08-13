لليوم التاسع.. إغلاق الشطر الهندي من كشمير

أبقى الإغلاق الأمني غير المسبوق أهالي الشطر الهندي من كشمير قابعين في منازلهم لليوم التاسع على التوالي.

وكانت القوات الهندية التي تقوم بأعمال الدورية في المنطقة المتنازع عليها قد سمحت للمسلمين بالتوجه إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى أمس الاثنين، كما فتحت بعض المتاجر أبوابها لفترة وجيزة في الأيام السابقة.

لكن السكان باتوا يفتقرون إلى الأساسيات في ظل حظر التجول شبه التام وقطع الاتصالات، حيث حاولت السلطات الهندية تجنب رد فعل عنيف على قرار الحكومة في 5 أغسطس بتجريد كشمير من وضعها الخاص.

ووصف شهود عيان قيام مئات الأشخاص بترديد هتافات مناهضة للهند خلال مظاهرة قصيرة يوم أمس الاثنين.

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق على الأقل حتى يوم الخميس، يوم استقلال الهند.