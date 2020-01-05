حماس: "استشهاد" سليماني خسارة كبيرة لنا

أعلنت حركة حماس، الأحد، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وقدم العزاء في مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أميركية في بغداد فجر الجمعة. وأشاد إسماعيل هنية بدور سليماني في دعم المقاومة"، بحسب تعبيره.

موضوع يهمك أقامت حركة حماس، في قطاع غزة، السبت، بيت عزاء لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل... بالصور.. حماس تقيم عزاء لقاسم سليماني العرب و العالم

بدورها نددت قيادات في حركة حماس، بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في تصريحات تلفزيونية ووصف إسماعيل رضوان – قيادي بالحركة - مقتل سليماني بأنه خسارة كبيرة لفلسطين والمقاومة.

من جانبه قال محمود الزهار "إن الخاسر الأكبر في هذه القضية هم أميركا وإسرائيل، ظنا منهم أنهم سيضعفون جانب المقاومة ولكنه مستمر".

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في حين، قال خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، "سنبقى الأوفياء مع هذا القائد الشهيد، سنبقى الأوفياء وكل محاور المقاومة في المنطقة سيكون وفياً لهذه الدماء الطاهرة"، وفق وصفه.

هذا وقال نائل أبو عودة، قيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية، "لن يكون الشهيد سليماني آخر الشهداء في هذه المعركة".

بدوره قال رامز الحلبي قيادي في حركة الجهاد الإسلامية "كرامتنا من الشهادة.. وأكرم الله قاسم سليماني بالشهادة..".

بيت عزاء

وأمس السبت أقامت حركة حماس، في قطاع غزة، بيت عزاء لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ورُفعت في بيت العزاء المقام في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، صور لسليماني، وحضر العزاء قيادات من الفصائل الفلسطينية.

ونعت حركة حماس الجمعة، قائد لواء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ووصفته بـ"الشهيد".

يأتي ذلك بعد عملية استهداف أميركية بالصواريخ، خارج مطار بغداد، أدت إلى مقتل سليماني وعدد من مرافقيه.

وحملت أميركا المسؤولية عن ما سمَّته "الدماء التي تسيل"، محذرة من أن "سلوكها العدواني يؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".

وبعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس ميليشيا الحشد، غرَّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكأنه منتصر بنشر علم بلاده فقط.

وجاءت تغريدة ترمب بعد عملية اغتيال منظمة تمت باستخدام الطائرات، واستهدفت عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري.