5 دول تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا "الأوكرانية"

طالبت 5 دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، التي أسقطت الأسبوع الماضي بصاروخ من الحرس الثوري، مودية بحياة 176 راكباً، معظمهم كنديون وإيرانيون، وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، الخميس، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" في الحادث. وقالت الدول الخمس إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.

وطلبت الدول الخمس من إيران إجراء عملية تحديد هويات الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.

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بدوره، طالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، في مؤتمر صحافي بخصوص الطائرة الأوكرانية بعد الاجتماع، الخميس، بإجراء تحقيق دولي وشفاف بحادثة الطائرة الأوكرانية، وقال "على إيران التعاون الكامل".

كما أضاف "علينا التعرف على جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل إعادتها".

وقال على إيران أن تتحمل مسؤوليتها إزاء أهالي ضحايا الطائرة، ودفع تعويضات لهم، مشيراً إلى أن طهران اعترفت بمسؤوليتها، مؤكداً أن هناك عواقب.

هذا وأكد شامباين أيضا أن التحقيقات كفيلة بكشف ملابسات كارثة الطائرة الأوكرانية.

إجابات مقنعة

وجدد وزير خارجية كندا مطالبة النظام الإيراني بإعطاء إجابات مقنعة بدلاً من إلقاء اللوم، وقال "العالم "لن يهدأ" قبل الحصول على إجابات بشأن الطائرة".

وكانت الخارجية الكندية قد أكدت أن إيران أصدرت تأشيرات معدودة للمحققين الكنديين، الذين من المفترض أن يشاركوا في التحقيق بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران، ومعهم آخرون من أميركا وفرنسا.

وكانت الطائرة الأوكرانية قد أسقطت بصاروخ بعيد إقلاعها، الأربعاء الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن "خطأ بشري" ناجم عن التوتر والارتباك.