حماس ترفض خطة ترمب.. اجتماع متواصل للقيادة الفلسطينية

تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعاً متواصلاً، اليوم الثلاثاء، في رام الله، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام بالشرق الأوسط.

وسيدلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكلمة مقتضبة، مساء الثلاثاء، رداً على الخطة الأميركية.

من جهتها، أعلنت حركة حماس رسمياً رفضها لخطة ترمب للسلام، مؤكدةً أنها "ستسقطها".

واقترح ترمب، الثلاثاء، ما اعتبره "حلاً واقعياً بدولتين" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشترط إقامة دولة فلسطينية "ترفض الإرهاب بشكل صريح"، وتجعل القدس "عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل"، حسب ترمب.

وقال ترمب في بيان إن "رؤيتي تقدم فرصة رابحة للجانبين، حل واقعي بدولتين يعالج المخاطر التي تشكلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل".

وأضاف أن الدولة الفلسطينية المستقبلية" لن تقوم إلا وفقاً لشروط عدة بما في ذلك رفض صريح للإرهاب".

وبحسب ترمب يمكن أن تكون هناك "عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية"، إلا أنه شدد على أن "القدس غير المقسمة هي عاصمة لإسرائيل".

كما أكد ترمب أن واشنطن "مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة" لم يحددها.