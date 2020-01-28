ردود أفعال دولية متباينة من خطة ترمب للسلام بالشرق الأوسط

توالت ردود الأفعال المتباينة على الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء للسلام بالشرق الأوسط.

بريطانيا: الخطة يمكن أن تكون خطوة إيجابية

وقال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بعد اتصال هاتفي بين جونسون وترمب، اليوم الثلاثاء، إن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط يمكن أن تكون خطوة إيجابية.

وأضاف المتحدث: "ناقش الزعيمان اقتراح الولايات المتحدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي يمكن أن يثبت أنه خطوة إيجابية للأمام".

كما وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن خطة السلام هي "بكل وضوح اقتراح جدي". وأكد في بيان أن "اتفاقا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يؤدي إلى تعايش سلمي يمكن أن يفتح آفاق المنطقة برمّتها، وأن يمنح الجانبين فرصة لمستقبل أفضل".

وحث راب الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين على النظر بإنصاف في الخطة. وقال رب "هذا اقتراح جاد بكل وضوح ويعكس الوقت والجهد المكثف".

وأضاف أن "الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين هم وحدهم الذين يمكنهم تحديد ما إذا كانت هذه المقترحات تفي باحتياجات شعبيهما".

وقال "نشجع على بحث هذه الخطط بشكل حقيقي ومنصف واستكشاف ما إذا كانت تبرهن على أنها خطوة أولى على طريق العودة للمفاوضات".

روسيا تدعو لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن "اقتراحات الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات"، مضيفة: "ليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية".

وشددت موسكو على أنه "يجب أولا على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يبدوا رأيهم".

ودعت روسيا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الشروع في "مفاوضات مباشرة" لإيجاد "تسوية مقبولة للطرفين".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالات أنباء روسية "يجب الشروع بمفاوضات مباشرة للتوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين. لا نعرف ما إذا كان المقترح الأميركي مقبولاً للطرفين أو لا. علينا أن ننتظر ردود فعل الأطراف المعنية".

وأضاف "المهم هو أن يعبر الفلسطينيون والعرب عن آراءهم"، مشيراً إلى أن موسكو ستقوم بـ"دراسة" الخطة الأميركية.

موضوع يهمك نشر الرئيس الأميركية على سحابه على "تويتر" الثلاثاء خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في... خريطة نشرها ترمب عن تصوره للدولة الفلسطينية أميركا

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حلّ "بدولتين"، لكن يتضمن تنازلات عديدة لصالح إسرائيل. وقد أعلن الفلسطينيون رسمياً رفضهم لها.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إلى موسكو لعرض الخطة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعربت روسيا أكثر من مرة عن استعدادها لاستقبال مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تركيا: الخطة ولدت ميتة

من جهتها، رفضت تركيا خطة ترمب للسلام بوصفها محاولة لسرقة الأراضي الفلسطينية والقضاء على احتمالات إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "هذه الخطة تهدف إلى القضاء على حل الدولتين وسرقة الأراضي الفلسطينية." وأضافت أن مقترحات ترمب "ولدت ميتة".

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية على "تويتر" تعليقا على خطة ترمب للشرق الأوسط: "يجب أن تحفظ أي خطة للسلام حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابعت: "يجب أن تحفظ أي خطة للسلام حقوق الضحايا في العدالة والتعويضات وغيرها من حقوق الإنسان بما في ذلك حق العودة".